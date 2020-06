Hrabri mladić skočio u Muru i spasio malu srnu od utapanja!

Ivan Mezga (21) iz Slakovca ugledao je srnu koja se utapa u muljevitoj i hladnoj vodi i uskočio! Odmah je upao u mulj do koljena, ali nije oklijevao, a osjetio je olakšanje kad je spasio srnu

<p>Nisam uopće razmišljao, samo sam skočio u tu muljevitu Muru da bih pomogao malom, bespomoćnom biću, rekao je <strong>Ivan Mezga (21)</strong> iz Slakovca koji je riskirao život kako bi spasio srnu koja se utapala pred njegovim očima za portal <a href="https://emedjimurje.net.hr/vijesti/drustvo/3835294/video-nevjerojatna-prica-ivan-mezga-iz-slakovca-skocio-u-muru-i-spasio-lane-od-utapanja/">emedjimurje</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Kad smo stigli na Muru smjestili smo se uz obalu. Čuli smo zapomaganje, odnosno cvilež i šokirali se. Ugledali smo malenu srnu koja se utapa u dubokoj, hladnoj i muljevitoj vodi. Nije nam dugo trebalo da se priberemo i shvatimo da joj moramo pomoći. U onom trenutku prvo što smo učinili je pretražili na YouTubeu video 'glasanje srne'. Pustili smo taj glasovni video, a ona je doista to čula i krenula je polako prema nama - prepričavao je Ivan događaj koji se dogodio 6. lipnja, kada je s prijateljima išao u obično druženje.</p><p>- Tada sam odlučio skočiti u vodu po nju, bez razmišljanja. U trenu kad sam zagazio, odmah sam propao u mulj do koljena. No, nisam oklijevao, bilo je teško plivati, usporavao me mulj i drva koja su se nalazila u vodi. Kad sam konačno doplivao do nje osjetio sam olakšanje, iako mi je i dalje fizički bilo teško. Taj osjećaj ne mogu opisati riječima. S njom sam plivao do obale, pokušavao sam joj glavu držati cijelo vrijeme iznad vode - govori <strong>Ivan, </strong>kojemu je u pomoć priskočio prijatelj Karlo koji je preuzeo srnu kad je Ivan došao blizu obale. U svemu tomu Karlo je uz to izgubio i - mobitel!</p><p>- Nismo znali točno što trebamo činiti, prvi put smo se našli u ovakvoj situaciji. No, hvala Bogu, uspjeli smo. Oživljavali smo je, činili smo sve kako bi ispljunula vodu koje se nagutala. Srna, za koju smo shvatili da je još uvijek beba, počela je disati normalno, a mi smo bili neopisivo sretni. Zamotali smo je u dekicu i zvali smo Lovačko društvo iz Vratišinca. Lovočuvar je došao u roku pet minuta. I on je bio iznenađen i sretan u isto vrijeme, nije mogao vjerovati da sam skočio u tu muljevitu vodu i spasio to maleno biće - rekao je za <a href="https://emedjimurje.net.hr/vijesti/drustvo/3835294/video-nevjerojatna-prica-ivan-mezga-iz-slakovca-skocio-u-muru-i-spasio-lane-od-utapanja/">emedjimurje</a>. </p><p>Srna je naposljetku ostala kod lovočuvara gdje je zdrava i zbrinuta.</p>