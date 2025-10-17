Objava je brzo skupila puno komentara građana sa savjetima kako popraviti umivaonik, ali i komentarima koji su bili sve samo ne savjeti za popravak
Hrvat: Prijateljica se nagnula i slomila lavabo. Kako da riješim da žena ne vidi: 'Kupi si lampaš'
Anonimno... hitno trebam pomoć, glasi početak neobične objave na jednoj od Facebook grupa. Naime jedan Hrvat objavio je kako se pronašao u nezgodnoj situaciji. Prijateljica mu je, kako je napisao, potrgala umivaonik te sada traži savjete kako ga popraviti prije povratka njegove supruge.
- Frendica se prejako nagnula na umivaonik, kako da to zalijepim prije nego mi se žena vrati sa puta. Molim pomoć, ono, stvarno je hitno - stoji u ostatku objave.
Objava je brzo skupila puno komentara građana sa savjetima, ali i osudama.
- Ne sekiraj se, evo ima nas tu, skupit ćemo svatko koliko tko može. Za grobno mjesto i vijenac - stoji u jednom od komentara.
- Druže bolje počni pisati oproštajno pismo jer Mirogoj ti ne gine - stoji u drugom.
Neki su mu od građana savjetovali da "zavari" umivaonik, dok su mu drugi napisali da bolje kupi drugi.
- Dajte ljudi uozbiljite se. Vidite da čovjeku treba pomoć. Ima li neki dobrovoljac da a primi kod sebe kad mu se žena vrati - stoji u jednom od komentara.
