Hrvat: Prijateljica se nagnula i slomila lavabo. Kako da riješim da žena ne vidi: 'Kupi si lampaš'

Anonimno... hitno trebam pomoć, glasi početak neobične objave na jednoj od Facebook grupa. Naime jedan Hrvat objavio je kako se pronašao u nezgodnoj situaciji. Prijateljica mu je, kako je napisao, potrgala umivaonik te sada traži savjete kako ga popraviti prije povratka njegove supruge.

Foto: Screenshoot/

- Frendica se prejako nagnula na umivaonik, kako da to zalijepim prije nego mi se žena vrati sa puta. Molim pomoć, ono, stvarno je hitno - stoji u ostatku objave.

Objava je brzo skupila puno komentara građana sa savjetima, ali i osudama.

- Ne sekiraj se, evo ima nas tu, skupit ćemo svatko koliko tko može. Za grobno mjesto i vijenac - stoji u jednom od komentara.

- Druže bolje počni pisati oproštajno pismo jer Mirogoj ti ne gine - stoji u drugom.

Neki su mu od građana savjetovali da "zavari" umivaonik, dok su mu drugi napisali da bolje kupi drugi.

- Dajte ljudi uozbiljite se. Vidite da čovjeku treba pomoć. Ima li neki dobrovoljac da a primi kod sebe kad mu se žena vrati - stoji u jednom od komentara.