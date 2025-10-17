Obavijesti

Hrvat: Prijateljica se nagnula i slomila lavabo. Kako da riješim da žena ne vidi: 'Kupi si lampaš'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
1
Foto: Screenshoot/

Objava je brzo skupila puno komentara građana sa savjetima kako popraviti umivaonik, ali i komentarima koji su bili sve samo ne savjeti za popravak

Anonimno... hitno trebam pomoć, glasi početak neobične objave na jednoj od Facebook grupa. Naime jedan Hrvat objavio je kako se pronašao u nezgodnoj situaciji. Prijateljica mu je, kako je napisao, potrgala umivaonik te sada traži savjete kako ga popraviti prije povratka njegove supruge.

Foto: Screenshoot/

- Frendica se prejako nagnula na umivaonik, kako da to zalijepim prije nego mi se žena vrati sa puta. Molim pomoć, ono, stvarno je hitno - stoji u ostatku objave.

Objava je brzo skupila puno komentara građana sa savjetima, ali i osudama.

- Ne sekiraj se, evo ima nas tu, skupit ćemo svatko koliko tko može. Za grobno mjesto i vijenac - stoji u jednom od komentara.

- Druže bolje počni pisati oproštajno pismo jer Mirogoj ti ne gine - stoji u drugom.

Neki su mu od građana savjetovali da "zavari" umivaonik, dok su mu drugi napisali da bolje kupi drugi.

- Dajte ljudi uozbiljite se. Vidite da čovjeku treba pomoć. Ima li neki dobrovoljac da a primi kod sebe kad mu se žena vrati - stoji u jednom od komentara.

