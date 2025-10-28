Hrvat renta stan samo za samce iz iste obitelji i katolike: 'Nema prespavljivanja ako nisi obitelj'

Stan iz Zagreba privukao je pažnju na oglasima. Renta se za 850 eura, ali ima nesvakidašnje uvjete. Pogledajte što sve nudi...
'Iznajmljujem trosobni stan na Borongaju. Stan ima 68 kvadrata, sastoji se od dvije veće spavaće sobe + dnevni boravak (sve 3 sobe imaju 17 m2), kupaonice, kuhinje i hodnika koji povezuje sve prostorije', piše u oglasu.
'U jednoj spavaćoj sobi se nalazi bračni krevet dimenzija 180x200, u drugoj spavaćoj sobi je jedan krevet 90x200 uz mogućnost sastavljanja još jednog takvog kreveta', dodaje prodavač.
'Stan je opremljen perilicom rublja, perilicom posuđa, pećnicom, indukcijskom pločom, hladnjakom te klima uređajem u dnevnom boravku', navodi u oglasu.
'Orijentacija stana je sjever-jug, stoga ima prirodni izvor svijetla tijekom cijelog dana', piše.
Nalazi se na dobro prometno povezanoj lokaciji (željeznička postaja Maksimir, okretište Borongaj, tramvajska linija Vukovarska, autobusna linija 215). Blizina komunalnog i društvenog sadržaja: škola, vrtić, dom zdravlja, parkovi.
Parking ispred zgrade se ne naplaćuje.
'Minimalna obveza najma u trajanju godine dana. Polog je u visini jedne mjesečne najamnine.
Stan je slobodan za useljenje. Cijena 850 eura.
A postoje i uvjeti...
Stan se iznajmljuje: 1) vjenčani par / obitelj (djeca su dobrodošla); 2) samcima iz iste obitelji (sestre, braća) bez mogućnosti dovođenja drugih osoba na prespavljivanje (koji nisu članovi obitelji).
Nanizalo se raznih komentara na TikToku.
| Foto: TikTok
"Što se priloži od dokumenata - krsni list?", jedan je od komentara.
"Njegov stan, njegova pravila", dodaju neki.
