Hrvatski psi opet briljiraju na svjetskoj sceni, divi im se i španjolska kraljica Sofija!

U Birminghamu se ovih dana održava najstarija i najveća izložba pasa na svijetu, kultni Crufts, a psi hrvatskih uzgajivača opet bilježe fascinantne uspjehe. I ovaj puta 24sata prvi i jedini od hrvatskih medija ekskluzivno donose sjajne vijesti s te izložbe! Nakon što je ženka talijanske pasmine lagotto romagnolo Orca pobijedila 2023., kao prvi pas iz hrvatskog uzgoja (tada je imala pet godina, službeno joj je ime bilo Kan Trace Very Cheeky Chic a uzgojila ju je Sabina Zdunić Šinković iz Rijeke), Hrvatska opet imao psa u velikom spektakularnom finalu koje će se održati u nedjelju navečer. To je kujica Liza, patuljasta šnaucerka pravim imenom Aidante Georgia On My Minde, koja je nakon pobjede u svojoj pasmini, gdje je bila najljepša od 156 pasa, pobijedila i u grupi Utility (klasifikacija pasmina engleskog Kennel Cluba se razlikuje od onih u ostatku svijeta, pa su u toj grupi prije svega pasmine koje nemaju specifične namjene niti su razvijene da imaju posebne radne karatkeristike).

Ante Lučin na pobjedničkom postolju Cruftsa u grupi Utility (Crufts/ Birmingham) |

Lizin vlasnik i uzgajivač je naš proslavljeni handler i promotor svijeta izložbenih pasa Ante Lučin, koji je sudjelovao i u uspjehu kujice Orce dvije godine ranije.

Lučin je nakon pobjede objavio: "Nikad nisam bio tako nervozan, usprkos brojnim teškoćama koje su nas snašle, ništa od ovog ne bi bilo moguće bez izuzetnih ljudi kojima sam okružen na Cruftsu i i kod kuće!"

Na Cruftsu je ove godine prijavljeno 24.000 pasa, njih 3.952 stiglo je iz inozemstva, tu je dvadesetak pasa iz Hrvatske, a televizijski kanali Channel 4 i More 4 neprekidno emitiraju program posvećen samo ovoj slavnoj priredbi. I ove je godine najviše prijavljeno zlatnih retrivera (509), vipeta (376), graničarskih kolija (300), staffordširskih bulterijra (338). Natjecanje je iz prvih redova pomno pratila i španjolska kraljica Sofija, inače pasionirana uzgajivačica jorkširskih terijara.

Španjolska kraljica Sofija prati natjecanje na Cruftsu | Foto: Joe Giddens/PRESS ASSOCIATION

Njezin je suprug kralj Juan Carlos I. (abdicirao je 2014. nakon žešćih afera, pa i kraljicu Sofiju španjolski mediji uglavnom oslovljaju kao kraljica 'emerita') bio znan kao strastveni lovac i ljubitelj pasa.