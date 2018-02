Htio biti žena, pa nakon sedam mjeseci štikli i haljina odustao

James Cohen (36) rekao je svojoj ženi Eirian prošle godine kako želi postati žena te da ga ubuduće zove Kara.

No, nakon samo sedam mjeseci odlučio je odbaciti plavu vlasulju i štikle s visokom petom, a čak je ponovno pustio bradu kako bi se povezao sa svojom muškošću.

