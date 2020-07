Hvala Bogu da ponovno pada kiša, blato je umalo dehidriralo

Današnji dan nije poseban po ničemu, pa ni po današnjem vremenu. Neće ga spasiti ni to što je petak. Na našu lošu rimu nemojte se ljutiti, kiša je zapravo ona koja vam je planove došla pomutiti...

<p>Volimo ovu 'alternativnu' prognozu započeti simpatičnom faktografijom toga što se dogodilo na današnji dan u prošlosti, no osim prvog radioprijenosa nogometne utakmice u Hrvatskoj i prve otmice zrakoplova u povijesti, ništa se značajno nije dogodilo 17. srpnja. Koliko je danas bezvezan dan govori i još bezveznija informacija da je danas međunarodni dan emotikona. </p><p>Dan nije poseban niti po današnjem vremenu, štoviše, poprilično je turoban. Neće ga spasiti ni što je petak, eventualno ako je nekome rođendan.</p><p>Na sjevernom Jadranu će nevolje stvarati bura i tramontana, najradije ne plovite sami već za dozvolu pitajte kapetana! Kišu i pad temperature najavljujemo vam cijeli tjedan pa onda i ovaj 'izvještaj' mora bit i dosljedan.</p><p>Na kopnu će se danas i sutra živa dizati do 22 Celzijevaca, na nesreću svih, koji ljeto iščekuju, sisavaca. Na moru temperature do 28 stupnjeva, a ako meteorolozi lažu, dajemo im za kaznu 200 čučnjeva!</p><h2><x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="1949115" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-28/tm.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><h2>Srpanj močvaran, svačemu je kvaran!</h2><p>Na našu lošu rimu nemojte se ljutiti, kiša je zapravo ona koja vam je planove došla pomutiti. Bit će je i dalje mjestimice i povremeno, a najradije bi od meteorologa tražili da nam kažu točno gdje, i to napismeno.</p><p>Anticiklona nas zaobilazi i u sljedećem tjednu pa vam i za njega imamo prognozu bijednu. Ipak, ugođaj će biti ljetniji nego ovih dana i to je informacija pouzdana! Za vikend sunčanije, ali ne i posvuda toplije. Sasvim suho se ne može baš posvuda jamčiti ni u sunčaniju nedjelju, a pošto zbog hladnijeg mora nije ni za neko kupanje, najbolje da s prijateljima otvorite neku butelju!</p><p>Vrtlari i vrtlarice, imajte strpljenja, sunce će opet sijati, gledajte na ovu kišu pozitivno jer ne morate stalno zalijevati...</p><p>Vozači, pazite kako vozite jer kolnici su skliski, najbolje da vikend provedete na sigurnom doma, gdje su vam svi bliski!</p>