Prognoza za ljeto: Vruće i suho s 80 posto šanse da smo u krivu!

Da će i za ovo ljeto vrijediti ona stara narodna 'Srpanj se znoji otkad postoji', pretkazivale su i dugoročne sezonske prognoze. To se ipak nije dogodilo, što znači da su prognoze ranije bile u krivu....

<p>Bio je to prevrtljiv dan, što po raspoloženju, što po prognozi. Na današnji dan prije točno dvije godine, nebo kao da je čekalo da Vatreni izgube u finalu Svjetskog nogometnog prvenstva od Francuza pa da počne plakati u Rusiji. Hrvatima je sunce preko dana zasijalo, no nije se dugo zadržalo.</p><p>Nešto slično se događa i ovog ljeta pa 'neka pati, koga smeta'. Turista tako i tako ima na kapaljku, pa da je i najljepše vrijeme našli biste slobodnu ležaljku. Jedino ako vam problem nije problem 'pacati' se u moru 'toplom' do 22 stupnja.</p><p>U četvrtak prolazno naoblačenje s pljuskovima i kišom, taman da zezne one koje su krenuli na more jurišom. U petak razvedravanje, ali i vlage isparavanje. Zbog toga će temperature biti svježije, da ne palite klimu i uštedite za režije. Vjetar će na kopnu puhati slabije i neće ometati vaše na otvorenom hobije.</p><p>Na sjevernom Jadranu sunce do četvrtka, na južnom će 'pičiti' do petka. Nebo će se potom 'glasno ljutiti' i zbog loše turističke sezone plakati. U petak na sjevernom dijelu umjerena i jaka bura, čisto da vam se uništi frizura.</p><h2>Nije kriva prognoza. Kriva je iluzija i želja</h2><p>Da će i za ovo ljeto vrijediti ona stara narodna 'Srpanj se znoji otkad postoji', pretkazivale su i dugoročne sezonske prognoze.</p><p>Smak svijeta najavljuju svake godine i on je ove godine došao najbliže tome pa nas čudi što je vruće ljeto zasad izostalo. </p><p>Da vodimo politiku upiranja prstom, rekli bi kriva je korona, krive su klimatske promjene, krivo je more, krivi su neki ljudi, krivi su Kinezi, krivi su neki loši ljudi... </p><p>Gotovo cijela Europa je osim Portugala hladnija od prosjeka, negdje i za zamjetnih 4 Celzijeva stupnja. Ta anomalija se proteže od Španjolske do Rusije, a najviše do izražaja dolazi na Balkanu i u dijelovima Velike Britanije, piše <a href="https://www.istramet.hr/vijesti/gotovo-cijela-europa-je-hladnija-od-prosjeka-nevideni-debakl-sezonskih-prognoza-za-ljeto/" target="_blank">Istramet</a>.</p><p>Ovo stanje nije od jučer, ono traje već tjednima. Pošto se slično vrijeme očekuje i u nastavku srpnja, već sada možemo govoriti o <strong>neviđenom debaklu sezonskih ljetnih prognoza</strong> koje su upućivale na ekstremne vrućine u Europi, uz temperature do 40 stupnjeva, i ekstremnu sušu.</p><p>Takvu ljetnu prognozu nazvala bih 'vruće i suho s 80 posto šanse da smo u krivu'. I ne bih je 'fulala'.</p><p> </p>