Narodu je dosta šokova za ovu godinu, zar nam treba još i dramatična prognoza vremena?

Neće padati bombe, malo će se nebo samo ljutiti jer ga psujemo svako malo. Em kad daje previše sunca, em kad ga daje premalo. Ako ćete 'glumiti ljeto', vjerojatno ćete se dobrano prehladiti

<p>Ovaj dan bit će zabilježen kao dan kada su prvi ljudi krenuli na Mjesec u letjelici Apollo 11, kao i dan kada se cijela Hrvatska sletjela na rutu od aerodroma do Trga bana Jelačića kako bi vidjeli, dotaknuli, pozdravili ili čestitali srebrnim Vatrenima. Ovog dana ljudi se sigurno ne neće sjećati po dramatičnim prognozama koje su 'kolale' kroz tjedan.</p><p>Da, danas će netko otvoriti hladnjaču i pustiti hladan zrak i buru u Hrvatsku pa vam je bolje da vam bundica koju ste već spremili na dno ormara bude nadohvat ruke. S obzirom na pregrijavanje ovih dana i nove jutarnje temperature na kopnu od 11 do 13 Celzijevaca, uz najvišu dnevnu do 23 stupnja, jasno je i vrapcima na grani da će zahladiti. Ako ćete 'glumiti ljeto', vjerojatno ćete se dobrano prehladiti.</p><p>Oni na moru se neće toliko patiti, dapače, bit će im ugodna malo svježija ljetna temperaturica. Najviše do 27 stupnja. Idealno za sve, osim za kupanje, pošto je temperatura mora oko 22 stupnja, a ponegdje i ispod 21. Ako vam je prehladno za bućnuti se, igrajte Belu, rješavajte križaljku, čitajte krive prognoze, snađite se!</p><p>Kiša i grmljavina najavljuju se za zapad zemlje i sjeverni Jadran već danas, a u petak se širi na gotovo cijelu zemlju. Olujni udari vjetra pod Velebitom, bura i južnije. Ništa što već nismo doživjeli. Iako su početkom tjedna prognoze pokazivale da će taman u subotu i nedjelju biti ružno, čini se da je prognostičare vrijeme opet iznenadilo. Navodno se vikend odlučio ne inatiti i toplijim zrakama sunca iznenaditi Hrvate.</p><p><em>Mjesec srpanj je radnik,<br/> on žito žanje,<br/> da u kući kruha ima<br/> kada jutro svane...</em></p><p>Vrtlari, veliki i mali, zato ne očajavajte, uskoro će vam ovaj mjesec, ako već nije, zahvaliti na trudu i radu te pokloniti vam plodove. Malo je nategnuto s vremenom jer je gospon Srpanj, kao i cijela ova godina, iznenadio svojom hladnoćom i demantirao ljetne dugoročne prognoze za cijelu Europu. Ipak, nije sve tako sivo i oblačno.</p><h2>I još su se jednom tresla brda, a rodio se miš</h2><p>Neće padati bombe, malo će se nebo samo ljutiti jer ga psujemo svako malo. Em kad daje previše sunca, em kad ga daje premalo. </p><p>Kad već spominjemo bombe, osim što je današnji dan poznat po događajima s početka teksta, valjalo bi podsjetiti da je s danom 16. srpnja čovječanstvo ušlo u nuklearno ili atomsko doba, jer je tog dana 1945. godine eksplodirala prva nuklearna naprava u povijesti. Riječ je bila o slavnom Manhattan projektu, američkom programu izrade nuklearne bombe. </p><p>Samo da se neki Kim Jong-Un ili slični ne sjeti obilježiti tu obljetnicu 'malim vatrometom'. Godina je već podosta katastrofična, ne trebaju nam nove atomske bombe ili predramatične prognoze, ljudima je dosta šokova...</p><p><br/> </p>