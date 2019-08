Igraj i osvoji: Sakupi 10 kupona i odvezi se u Suzuki Ignisu

U ponedjeljak kreće nova nagradna igra u kojoj uz kupone iz svojih omiljenih novina i malo sreće možete osvojiti odličnu nagradu - novi Suzuki Ignis.

Sjajni Suzuki Ignis kombinira jednostavnu i atraktivnu vanjštinu sa svestranom funkcionalnošću. Poseban je jer na tržištu ne postoji niti jedan drugi ultrakompaktni SUV. Stražnja mu je klupa pomična pa se prtljažnik može povećati na dimenzije bitno većih automobila, a u autu se visoko sjedi što doprinosi udobnosti i preglednosti. Suzuki Ignis ima opciju pogona na dva ili četiri kotača, a unikatan je i po tome što kombinira retro i moderan dizajn. Ignis je krcat sustavima za aktivnu i pasivnu sigurnost što unosi bezbrižnost u svakodnevnu vožnju. Kompaktan je, okretan i brz. Zbog svoje natprosječne preglednosti, njime je iznimno lako upravljati, a svaki dan proveden s Ignisom pružit će vam lakoću i udobnost.

Od ponedjeljka, 2. rujna do srijede, 11. rujna svaki dan u 24sata objavljivat ćemo po jedan nagradni kupon. Kupone će čitatelji izrezivati i skupljati te će tijekom deset dana sakupiti ukupno deset kupona. U četvrtak, 12. rujna i petak, 13. rujna 2019. bit će objavljen po jedan joker kupon koji zamjenjuje po jedan propušteni kupon. Joker kuponi su različiti.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi čitatelji – kupci 24sata koji tijekom nagradne igre sakupe 10 nagradnih kupona (ili 9 nagradnih kupona + joker kupon ili 8 nagradnih kupona + 2 joker kupona), ispune ih sa traženim podacima i pošalju na adresu P.P. 700, 10 001 Zagreb s naznakom 24sata nagradna igra – Osvoji crossover Suzuki Ignis. Nijedna pristigla kuverta koja u sebi sadrži 10 kupona, od kojih su minimalno dva ista ili 8 različitih kupona i 2 ista joker kupona koji zamjenjuju propuštene kupone neće biti prihvaćena i neće sudjelovati u nagradnoj igri.

U bubanj za izvlačenje ulaze sve kuverte s kuponima koje su pristigle na gore navedenu adresu do srijede, 25. rujna 2019., do 9 sati. Nagrada će se istog dana iza 10 sati javno izvlačiti u prostorijama redakcije uz nadzor tročlane komisije i prisustvo javnog bilježnika.

PRAVILA KORIŠTENJA OSOBNIH PODATAKA:

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri "Osvoji crossover Suzuki Ignis“, koja se održava u jednom kolu od 2. 9. do 11.9. 2019., kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke iz kupona (ime, prezime, adresa stanovanja, adresa elektroničke pošte i telefonski broj/broj mobilnog telefona) trgovačkom društvu 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, kao voditelju obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. obrađivati u svrhu slanja Informacija davatelju osobnih podataka o proizvodima i uslugama trgovačkog društva 24sata d.o.o., i to putem pošte, elektroničke pošte, pozivom i/ili SMS-om. Želimo napomenuti da imate pravo povući ovu danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da o tome obavijestite voditelja obrade ili njegova zastupnika u pisanom obliku na adresu (Oreškovićeva 6H/1, Zagreb), e-mailom (marketing@24sata) ili usmenim putem. Po primitku izjave o povlačenju privole, 24sata d.o.o. kao voditelj obrade će pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju više se neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Treba napomenuti kako će sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje ostati pravno valjani.