Ima nade za bijelog nosoroga: Ženka u SAD-u uspjela začeti

Trudnoća ženke južnog bijelog nosoroga pobudila je nadu u spašavanje njenog sjevernog rođaka od izumiranja. Nakon što je u ožujku u Sudanu uginuo posljednji sjeverni bijeli nosorog, nestanak vrste činio se neizbježnim.

Ali uz pomoć umjetne oplodnje, ženka južnog bijelog nosoroga Victoria u San Diego Zoo Safari Parku uspjela je začeti, pa stručnjaci vjeruju kako bi ženka jednog dana mogla postati surogat majka za novu generaciju sjevernih nosoroga.

Šest potencijalnih surogat majki

Znanstvenici će pratiti može li Victoria iznijeti 16 - 18 mjeseci koliko traje trudnoća. Ako sve prođe dobro, nadaju se da će ženka poslužiti kao surogat majka za srodnu vrstu sjevernog bijelog nosoroga, piše The Independent.

SCIENCE WIN! Researchers confirmed today that Victoria, a southern white rhino at @sdzsafaripark's Rhino Rescue Center, is pregnant after successful artificial insemination. Read the full story here: https://t.co/JucCJsdDqE #EndExtinction 🦏 pic.twitter.com/YaakVlJpZl — San Diego Zoo (@sandiegozoo) May 17, 2018

Nakon što su desetljećima na meti krivolovaca, preostala su samo dva primjerka vrste, obje ženke, no nijedna ne može zanijeti. Najin je stara 28 godina i ima Ahilove tetive koje bi uslijed težine ploda mogle puknuti, a mlađa ženka Fatu je uslijed infekcije maternice ostala neplodna.

Znanstvenici diljem svijeta rade na tehnikama umjetne oplodnje kojima bi obje vrste spasili od izumiranja.

Victoria je jedna od šest ženki sjevernog bijelog nosoroga koje se nalaze u San Diego Zoo, gdje se provode testiranja kako bi se utvrdilo mogu li postati surogat majke. Od svih šest ženki, Victoria je prva ostala trudna.

Ako porod uspješno prođe, njih šest mogle bi nositi embrije sjevernih bijelih nosoroga sljedećih desetak godina.

A pregnant white rhino could help save an entire subspecies from extinction https://t.co/NrHhp8uXmy pic.twitter.com/hjQ864I1aC — The Independent (@Independent) May 18, 2018

- Pozitivan test na trudnoću umjetnom oplodnjom povijesni je trenutak za našu organizaciju, ali i kritičan korak u našim nastojanjima da spasimo sjevernog bijelog nosoroga - kaže dr. Barbara Durrant, voditeljica reproduktivnih znanosti na Institutu u San Diego Zoo.

Nešto drugačiji projekt u kenijskom rezervatu

Kod njih je na niskim temperaturama pohranjeno 12 različitih staničnih linija sjevernog bijelog nosoroga. Znanstvenici se naime nadaju da će ove smrznute stanice mrtvih sjevernih nosoroga pretvoriti u matične stanice pa zatim u spermije i jajašca.

Ako u tome uspiju, in vitro oplodnjom mogu stvoriti embrije i oploditi ovih šest ženki.

U međuvremenu, drugi tim u kenijskom Rezervatu OI Pejeta Conservancy, domu posljednjeg sjevernog bijelog nosoroga, radi na potpuno drugačijem projektu očuvanja vrste.

- Projekt na kojem radimo u suradnji s OI Pejeta sastoji se od izvlačenja jajnih stanica iz preostale dvije ženke sjevernih bijelih nosoroga, izjavila je glasnogovornica Elodie Sampere za The Independent. U suradnji s Dvur Kralove zoo u Češkoj, znanstvenici planiraju koristiti južne bijele nosoroge kao surogate za jajašca sjevernog bijelog.

Za ostvarenje cilja trebat će desetljeća

Oba projekta suočavaju se s mnoštvom izazova. Iako je Victoria zdrava ženka, pokušaji umjetne oplodnje nosoroga u zoološkim vrtovima rijetko su završili sretnim porodom. Znanstvenici i dalje rade na usavršavanjima tehnika oplodnje i transferima embrija, a Victoria i ostale ženke svakoga tjedna idu na preglede ultrazvukom. Dr. Durrant je u nedavnom pregledu uočila sićušne udove na mladunčetu koju nosi dva mjeseca trudna Victorija.

A southern white rhino has become pregnant through artificial insemination and could help save a critically endangered subspecies https://t.co/Y1Fb9dBNm1 #tictocnews pic.twitter.com/RfCbspoTak — TicToc by Bloomberg (@tictoc) May 18, 2018

- Imat ćemo definitivnu potvrdu da mogu iznijeti trudnoću do kraja termina prije nego što riskiramo s dragocjenim embrijima sjevernog bijelog nosoroga u jednu od surogat majki - objasnila je dr. Durrant.

Ostvarenje njihovog krajnjeg cilja - krdo od pet do 15 bijelih nosoroga koji će biti vraćeni u svoje prirodno stanište u Africi - trajat će nekoliko desetljeća.

Neki tvrde da se s in vitro oplodnjom krenulo prekasno za spašavanje sjevernog bijelog, čija su prirodna staništa u afričkim zemljama Čadu, Sudanu, Kongu, Ugandi i Centralnoj Afričkoj Republici poharali sukobi i ratovi. Smatraju da bi se napori za očuvanje ugroženih vrsta trebali preusmjeriti na one životinje koje imaju bolje šanse za preživljavanje.

'Trebali smo bolje reagirati'

Ne tako davno, suradnja između afričkih vlada i organizacija koje se bave konzervacijom uspješno su u Čadu vratili crne nosoroge i to 50 godina nakon što su ih krivolovci u potpunosti istrijebili s tog područja.

Međutim, bijeli i crni nosorozi su i dalje ugroženi zbog krivolova i velike potražnje za rogovima, pa su životinje konstantno pod nadzorom rendžera koji brinu o njihovom opstanku.

Nakon smrti Sudana, posljednjeg mužjaka sjevernog bijelog nosoroga, Paul Masela, voditelj kenijske službe za očuvanje divljih životinja opisao je tugu gledanja vrsti koje izumiru pred njihovim očima.

- Ne bih rekao da je to bio poziv na buđenje jer smo vidjeli što se događa. Trebali smo bolje reagirati - zaključio je.