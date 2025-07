'Imam sjajnog dečka, ali pojma nema što radi u krevetu! Seks s njim uzbudljiv je poput viroze...'

Imam dečka koji je stvarno sjajan tip. On čisti po stanu, dobro zna kuhati, odlazi u trgovinu, imamo puno zajedničkih prijatelja, dijelimo brojne interese... Čak radimo u istoj branši. Na papiru je on savršen dečko za mene. Ali potpuno je beskoristan u krevetu i ja više pojma nemam što da radim, sve više i više sam frustrirana, ispričala je svojevremeno za Daily Star jedna mlada Britanka.

Piše kako je s dečkom u vezi malo više od pola godine i kako je mislila da će nadvladati početne probleme u krevetu... Ali vrijeme joj nije bilo saveznik.

- Ja više ne znam kako da to objasnim. On nema nikakve 'pokrete' u krevetu! Sve je gotovo nakon nekoliko minuta. Nema dodirivanja, nema masaže, nema predigre... Jedva da me dotakne tijekom svega. Nakon takvog seksa ja sam frustrirana i ljuta, a kad mu predložim još jednu rundu, on kaže da je umoran. Ne bih kazala da je on sebičan ljubavnik, jednostavno ne zna što radi - piše ova razočarana dama.

Kaže kako joj je dosta lažiranja orgazama, kako je odlučila da s tom praksom mora prestati... Nadala se kako će romantični vikend izlet biti poticaj partneru da se potrudi u krevetu, ali uslijedilo je još jedno razočaranje. Na kraju je, ispada, nepotrebno potrošila novac za još vikend ispunjen seksualnom dosadom...

- Bilo je uzbudljivo poput neke viroze. Predložila sam mu da probamo neke nove pozicije, ali nije ga zanimalo - dodaje mlada dama...

Kaže da je pokušala začiniti njihov seksualni život, ali prijedlozi nisu pali na podno tlo...

- Kad izvadim svoj vibrator on me pogleda s gađenjem. Nisam ja kriva što me ne zna zadovoljiti - napisala je za kraj...

Ispod objave javile su joj se još neke dame koje su imali sličan problem. Neke joj savjetuju da odmah prekine s dečkom jer veza ne vodi nigdje, drugi pak pišu kako mu treba dati vremena, kako se sve da naučiti...