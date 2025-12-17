Meri grudi ispadale iz čipke. Opsjedali je fanovi, a svi uočili nešto bizarno: 'Što je s očima?'

Američki glamur model Elizabeth Marie Chevalier, zvana Meri, prisustvovala je 18. godišnjoj humanitarnoj akciji Babes in Toyland, prikupljanju igračaka koje se održalo u noćnom klubu Academy u Los Angelesu...
Za tu je prigodu odabrala čipkastu haljinu s dubokim dekolteom, koja je odmah istaknula njezino raskošno poprsje.
Elegantnim, ali odvažnim izdanjem Chevalier je privukla poglede prisutnih te još jednom potvrdila status jedne od zapaženijih figura na glamuroznoj američkoj sceni. Grudi su joj "ispadale", a fanovi su joj prilazili po autogram... Pitali su se i "što joj je s očima..." Neobično ih je istaknula šminkom.
Elizabeth se 2023. hvalila da je online domina te ponižavanjem muškaraca zarađuje gotovo 20 tisuća eura mjesečno.
Javnosti je postala poznata kada je završila na naslovnici Playboya.
Na Instagramu ju prati 3,5 milijuna ljudi, a često se pojavljuje i na naslovnicama različitih časopisa.
Povećala je grudi s D košarice na E košaricu te potrošila gotovo 10 tisuća eura na operacije grudi.
'Volim biti dominantna i nije mi problem vikati na muškarce, to je pomalo katarzično kad mogu istresti sve svoje frustracije na njima', otkrila je ranije Elizabeth.
Kako je rekla, sretna je što im može pomoći ostvariti njihove fantazije.
'Mnogi muškarci traže me uobičajene stvari poput fotografija stopala, ali neki znaju biti vrlo konkretni. Ima ih dosta koji se pale na dominaciju u financijskom smislu - od njih samo zahtijevam isplatu i odmah mi šalju novac', rekla je.
Elizabeth je otkrila kako neki muškarci od nje traže da u videima ponižava i njih i njihove djevojke.
Kad je u vezi, kaže kako partnerima ne smeta posao kojim se bavi.
