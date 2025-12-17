Obavijesti

AMERIČKA STARLETA

Meri grudi ispadale iz čipke. Opsjedali je fanovi, a svi uočili nešto bizarno: 'Što je s očima?'

Američki glamur model Elizabeth Marie Chevalier, zvana Meri, prisustvovala je 18. godišnjoj humanitarnoj akciji Babes in Toyland, prikupljanju igračaka koje se održalo u noćnom klubu Academy u Los Angelesu...
Elizabeth Marie Chevalier attends the 18th annual Babes in Toyland toy drive
Za tu je prigodu odabrala čipkastu haljinu s dubokim dekolteom, koja je odmah istaknula njezino raskošno poprsje.
Za tu je prigodu odabrala čipkastu haljinu s dubokim dekolteom, koja je odmah istaknula njezino raskošno poprsje. | Foto:
