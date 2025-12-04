Imate li 79 ili 19 godina? Spotify novom opcijom nasmijao, ali i šokirao ljubitelje glazbe...

Stiglo je ono doba godine kada glazbeni streaming servis Spotify objavljuje svoj popularni godišnji pregled "Wrapped", koji je postao pravi internetski ritual. No, ove 2025. godine jedna je novost zasjenila sve ostale i zapalila društvene mreže - "Listening Age" ili "dob slušanja". Korisnici diljem svijeta u nevjerici i sa smijehom dijele rezultate koji ih proglašavaju tinejdžerima ili pak umirovljenicima, bez obzira na njihovu stvarnu dob.

"Dob slušanja" je Spotifyjeva zaigrana procjena vaših godina temeljena isključivo na glazbi koju ste slušali. Značajka vas dočeka porukom: "Godine su samo broj. Zato ovo nemojte shvatiti osobno", a zatim vam dodijeli dob koja odgovara eri glazbe kojoj najviše naginjete. Ako ste, primjerice, uživali u hitovima Fleetwood Maca ili klasičnom rocku, mogli biste dobiti dob od 68 godina. S druge strane, ako su vam playliste pune K-popa ili izvođača poput Doje Cat, vaša glazbena dob mogla bi biti znatno "mlađa".

Spotify objašnjava da se ova metrika temelji na psihološkom fenomenu poznatom kao "reminiscence bump". Teorija kaže da se ljudi najsnažnije emocionalno povezuju s glazbom koju su slušali u formativnim godinama, najčešće između 16. i 21. godine života. Algoritam analizira datume izlaska pjesama koje ste slušali, pronalazi dominantno petogodišnje razdoblje i zatim izračunava vašu "dob slušanja". Primjerice, ako ste najviše slušali glazbu s kraja 70-ih, Spotify će pretpostaviti da ste tada imali 18 godina i dodijeliti vam dob od oko 63 godine.

Upravo je notorna nepreciznost ovu značajku učinila viralnim hitom. Društvene mreže preplavljene su objavama šokiranih korisnika. Tako je 57-godišnja žena dobila dob od 79 godina, dok je njezin kolega, strastveni ljubitelj jazza, proglašen 100-godišnjakom. Mlađi korisnici također nisu pošteđeni - 18-godišnjakinja je "postarana" na 37 zbog ljubavi prema emo glazbi iz 90-ih, a 23-godišnjak je dobio 50 godina jer je otkrio Duran Duran. Mnogi su se našalili da su proglašeni "starim dušama", dok su neki stariji korisnici, zahvaljujući K-popu, pomlađeni za desetljeća. Iz Spotifyja poručuju kako je cilj bio isključivo zabava, a promašaji su, čini se, stvorili više smijeha nego što bi to učinila preciznost.

Na kraju, bez obzira je li vas Spotify proglasio milenijalcem, pripadnikom generacije X ili vam dodijelio status stogodišnjaka, "Listening Age" je samo zabavan podsjetnik da glazbeni ukus ne poznaje granice ni godine. I ako vas je rezultat ipak malo pogodio, sjetite se samo kultnog stiha Nirvane: "Oh well, whatever, never mind"