Je li ovo Karleuša ili optička iluzija? Zumirali smo fotku, nećete vjerovati što se vidi

BEOGRAD - Srpska pjevačica Jelena Karleuša još je jednom dokazala da njezin dolazak na snimanje nije samo običan ulazak u studio. Na snimanje showa 'Pinkove zvezde' pojavila se u haljini slavnog Jeana Paula Gaultiera, vrijednoj 675 eura, i odmah izazvala pomutnju među prisutnima...
Beograd: Jelena Kareluša dolazi na snimanje emisije "Pinkove zvezde"
Srpska pjevačica Jelena Karleuša još je jednom dokazala da njezin dolazak na snimanje nije samo običan ulazak u studio. | Foto: Antonio Ahel
