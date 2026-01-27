Je li ovo Karleuša ili optička iluzija? Zumirali smo fotku, nećete vjerovati što se vidi

BEOGRAD - Srpska pjevačica Jelena Karleuša još je jednom dokazala da njezin dolazak na snimanje nije samo običan ulazak u studio. Na snimanje showa 'Pinkove zvezde' pojavila se u haljini slavnog Jeana Paula Gaultiera, vrijednoj 675 eura, i odmah izazvala pomutnju među prisutnima...
Na snimanje emisije 'Pinkove zvezde' pojavila se u haljini slavnog Jeana Paula Gaultiera, vrijednoj 675 eura, i odmah izazvala pomutnju među prisutnima...
Cijena od 675 eura za nekoga je možda ozbiljan trošak, ali za Karleušu je to samo još jedan detalj u njezinoj svakodnevnoj misiji da svaki njezin izlazak izgleda kao modna revija.
Haljina nije bila bilo kakva, već s uzorkom "optičke iluzije", pa su mnogi u publici na trenutak pomislili da im se vrti u glavi ili da su slučajno upali u umjetničku izložbu umjesto na glazbeno natjecanje.
Pojedinci su se šalili da bi haljina mogla poslužiti kao test vida prije ulaska u studio.
"Ako dovoljno dugo gledate u nju, nešto će se pojaviti", šalili su se.
Haljina je inače prozirna, pa je pjevačica bradavice "prekrila" zaštitnim naljepnicama.
