KAOS NAKON OLUJE

Zagrebački vatrogasci uz brojne intervencije spašavali i psa

Piše 24sata,
Zagrebački vatrogasci uz brojne intervencije spašavali i psa
3
Foto: Facebook/Vatrogasna postrojba Zagreb

Većina intervencija odnosila se na srušena stabla i oštećene objekte, a građane mole za strpljenje zbog velikog broja poziva

Nakon snažnog nevremena koje je pogodilo Zagreb, vatrogasci su imali pune ruke posla. Od početka nepogode odradili su čak 845 intervencija, a pozivi građana i dalje pristižu. - Najveći dio intervencija, oko 70 posto, odnosio se na uklanjanje srušenih stabala, dok se približno četvrtina ticala sanacije oštećenih dijelova zgrada. Ostatak su činili požari i druge tehničke intervencije - navode vatrogasci. 

Unatoč velikom broju izlazaka na teren, vatrogasci ističu kako i dalje zaprimaju velik broj dojava te mole građane za razumijevanje. Naglašavaju da interveniraju prema prioritetima, prvenstveno na prometnicama, javnim objektima i u situacijama spašavanja.

U moru intervencija dogodila se i jedna koja je imala sretan završetak. Vatrogasci su spasili psa koji je upao u čak osam metara dubok šaht. Iako je bio vidno prljav, izvučen je uz pomoć užadi bez ozljeda te vraćen svojoj zabrinutoj vlasnici.

Iz vatrogasne službe zahvaljuju građanima na strpljenju i podršci, uz napomenu da ih i u narednim danima čeka puno posla.

