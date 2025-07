Influencerica objavila iskustvo s konobaricom Indijkom: 'Sirota žena, ljudi znaju biti odvratni'

Influencerica Lada Kušec Deči podijelila je na TikToku svoje iskustvo iz jednog zagrebačkog restorana u kojem radi konobarica iz Indije.

- Jučer sam bila u jednom restoranu s frendicama i posluživala nas je Indijka. Naručivali smo na hrvatskom jeziku, jedino nije mogla shvatiti što je češnjak pa smo joj prevele na engleski - započela je priču.

- Kasnije sam trebala još jedan tanjur. Nije razumjela, ispričavala se. Rekla sam joj da shvaćam da je hrvatski jezik težak za naučiti i na engleskom tražila 'one plate' i zahvalila se - dalje nastavlja.

- Dok smo jeli, donijela nam je još hrane koju nismo naručili i zahvalila se kako smo bile dobre prema njoj i rekla da joj je to bila najbolja interakcija danas - kaže Lada.

Začudila se koliko je to konobarici popravilo raspoloženje i nije joj jasno zašto se neki domaći gosti ponašaju ružno prema njoj.

- Prelijepo od nje. Ali koliko ljudi mogu biti odvratni prema tim sirotim Nepalcima, Indijcima i Filipincima da je to što smo mi imale jednu sekundu više da joj nešto prevedemo i olakšamo život, toliko značilo - ispričala je influencerica.

- Meni je jasno da ljudima ide na k... što ne znaju jezik, ali to nije njihov problem, a ljudi se na njima iskaljuju. Kako izgleda ostatak dana te sirote žene, sjetite se to su ljudi koji su došli zaraditi za sebe i svoju obitelj. Samo da se ne izdereš na njih, za početak, a kamoli da ih tretiramo kao jednake ljude, kao što i jesu, samo su druge boje kože i vjere, ne mogu vjerovati... - zaključuje.

Muke stranih radnika u Hrvatskoj

Podsjetimo, i 24sata su nedavno pisala o mukama stranih radnih u Hrvatskoj.

- Ima poslodavaca koji nas iskorištavaju, ponižavaju i diskriminiraj -- tiho nam i skrušeno, govori muškarac koji je iz Nepala u Hrvatsku došao prije dvije godine.

- Mislio sam, jer ste Europska unija, da ste i država ljudskih prava. Znate, biti stranac u Nepalu znači biti izrazito poštivan. Da vi dođete k nama u Nepal, turistički ili zbog posla, držali bismo vas kao kap vode na dlanu. Bili biste jako zaštićeni. Mi jedni prema drugima kod kuće možemo biti ovakvi ili onakvi, ali smo prema strancima puni poštivanja, nastavlja nam govoriti čovjek. U Hrvatskoj, dodaje, to nije tako.

- Platio sam velik novac agenciji da dođem ovamo, cijena se kreće između pet i sedam tisuća eura. Prvih nekoliko tjedana je sve bilo dobro, no onda je počelo diskriminiranje, ponižavanje i iskorištavanje radnika poput mene. Nakon što ispune vlastite interese, šikaniraju nas. Radim cijelu godinu bez ljetnog ili zimskog odmora, slobodna mi je samo nedjelja. Ne primam nikakve božićne ili uskrsne bonuse, kaže. Detalje tog šikaniranja ne otkrivamo, boji se da bi tako bio prepoznat.

- Postoji stalan strah da ćemo biti otpušteni, i da ćemo se vratiti kući. Ja bih se, zapravo, i volio vratiti kući, jer sam izgubio svu snagu suočavajući se s torturom, ali sam prisiljen ostati jer moram uzdržavati svoju obitelj, govori muškarac koji, kao i većina njegovih sunarodnjaka, stranih radnika općenito, kući šalje velik dio svoje plaće. Mora vraćati i skup kredit koji je kod kuće uzeo da bi u Hrvatsku uopće mogao doći.

- Mnogi radnici, uključujući i mene, koji dolaze ovdje raditi, uzimali su kredite s visokim kamatnim stopama. Sad, u ovom okruženju nepravde, iskorištavanja i diskriminacije, nisu u stanju otplatiti svoje kredite, a kamoli prehraniti obitelji. Tko je za to odgovoran? Ovom porukom želim da moj glas dopre do nadležnih tijela ovdje, govori Nepalac. Živi s nekoliko sunarodnjaka u malome sobičku, zarađuje 600, 700 eura, nekad malo više, no nikad više od 900. Radi svetkom i petkom, stalno.

- Za život ovdje mi ostaje jako malo novca. Pogledajte moju kosu, ona nije duga zato što ja to tako želim nego zato što u Nepalu šišanje košta dva eura, a ovdje deset puta više, ja nemam novca za to pa 'puštam kosu', kaže nam. Hrani se jako skromno, u njegovom je životu u pečalbi sve luksuz.

- Nisu nam na vrijeme ni radne dokumente obnovili, nastavlja, pokazujući nam svoju hrvatsku osobnu iskaznicu radnika na privremenom radu. Istekla je, i ne može je obnoviti dok mu se ne obnovi i radna dozvola.

Oglasna kampanja pokrenula rasprave

Trgovački lanac Kaufland nedavno oglasnu kampanju u Zagrebu u kojoj se reklamne poruke upućuju na stranim jezicima, poput hindskog i filipinskog.

Jedna od poruka na hindskom jeziku glasi: "Dom je bliže nego što misliš". Plakati se nalaze diljem grada i prikazuju proizvode karakteristične za indijsku, filipinsku i druge kuhinje.

Reklama na filipinskom jeziku u centru Zagreba | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Fotografije plakata Kauflanda na stranim jezicima brzo su se proširile društvenim mrežama, izazivajući podijeljene reakcije.

Napominjemo kako su prošlih godina i drugi trgovački lanci često u Hrvatskoj pokretali reklamne kampanje na stranim jezicima pa na njih nije nitko tako burno reagirao. Domovinski pokret je danas čak sazvao i presicu. Domovinski pokret tom prilikom namjerava iznijeti svoj stav o jeziku u javnom prostoru i najaviti daljnje korake koje planira poduzeti po ovom pitanju, naglasili su.

