Obavijesti

Viral

Komentari 1
'NEUGODAN I NEPRIMJEREN PLES'

Internet brutalno sprda Victoriju Beckham zbog priče o plesu: 'Je li se ta žena to trljala o sina?!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Internet brutalno sprda Victoriju Beckham zbog priče o plesu: 'Je li se ta žena to trljala o sina?!'
Foto: JAIMI JOY/REUTERS, Twitter/Screenshot, Canva

A društvene mreže posebno su 'eksplodirale' nakon ove Brooklynove priče o neugodnom i neprimjerenom plesu s majkom. Internet su preplavile razne fore, odabrali smo za vas najbolje...

Admiral

Moja majka ukrala je moj prvi ples sa suprugom na vjenčanju. Planirali smo to tjednima. Marc Anthony pozvao me na pozornicu, sve je bilo isplanirano za moj romantični ples s Nicole, ali umjesto toga na pozornici me čekala majka. Plesala je vrlo neprikladno sa mnom ispred svih 500 gostiju. Nikad se nisam osjećao tako poniženo u svojem životu, objavio je na društvenim mrežama Brooklyn Beckham, najstariji sin Davida i Victorije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Sve što trebate znati o velikoj svađi u slavnoj obitelji Beckham 01:13
Sve što trebate znati o velikoj svađi u slavnoj obitelji Beckham | Video: 24sata/reuters

On je zahladio odnos s roditeljima, iznio je niz optužbi na njihov račun, po društvenim mrežama već se sprdaju kako je on "princ Harry za sirotinju". 

TEŠKA DRAMA Rat u obitelji Beckham počeo na svadbi: Svekrva i snaha svađale se oko vjenčanice, ovo su fotke
Rat u obitelji Beckham počeo na svadbi: Svekrva i snaha svađale se oko vjenčanice, ovo su fotke

A društvene mreže posebno su 'eksplodirale' nakon ove Brooklynove priče o neugodnom i neprimjerenom plesu s majkom. Internet su preplavile razne fore, odabrali smo za vas najbolje...

- "Ovo je Victorija kad je čula za prvi ples..", šale se po Twitteru...

- "Je li ovako plesala Victoria?", pitaju se drugi...

- "Victoria krade prvi ples na vjenčanju", šale se po društvenim mrežama...

Neki su uvjereni da se 'razbacala' u stilu Britney Spears, drugi su sigurni da je bilo neprimjerenog trljanja...

Fore su preplavile Twitter...

"Ovako je to nekako izgledalo..." pišu po Twitteru..

Neke je sve podsjetilo na ovaj legendarni i neugodni trenutak...

Pogledajmo još koju foru..

"Ovako je očito plesala sa sinom", šale se po društvenim mrežama...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ima 21 godinu, a cijela je istetovirana! Evo kako je prije izgledala: 'Roditelji su zgroženi'
STAVILA I SILIKONE

FOTO Ima 21 godinu, a cijela je istetovirana! Evo kako je prije izgledala: 'Roditelji su zgroženi'

Njemica Lucy Krasota (21) ima već više od 50 tetovaža i kaže da joj roditelji to ne odobravaju, a ljudi 'bulje' u nju na ulici. Lucy kaže da joj je svejedno, a o modifikaciji tijela sanja odmalena...
Rebeka otkriva kako je kupila kuću bez kredita: 'Mjesečno zaradim 86.000 €! Evo kako'
POSTALA VIRALNA

Rebeka otkriva kako je kupila kuću bez kredita: 'Mjesečno zaradim 86.000 €! Evo kako'

Jedan od njezinih najvažnih poduhvata, kaže Rebeka, je pokretanje programa pristupačnog stanovanja za obitelji s nižim primanjima. Kroz tu inicijativu, Britanka vlastitim sredstvima kupuje kuće i zatim ih iznajmljuje po nižim cijenama od onih na tržištu. Te nekretnine će ostaviti svojoj djeci i tako im omogućiti financijsku sigurnost...
VIDEO Muški iz nekog razloga vole ovaj sport. Ne znamo zašto
'KAKVA GRAVITACIJA'

VIDEO Muški iz nekog razloga vole ovaj sport. Ne znamo zašto

'Zašto nisam ranije pratio ovo?', napisao je jedan tiktoker. 'Najbolja disciplina', nadovezao se drugi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026