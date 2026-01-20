Internet brutalno sprda Victoriju Beckham zbog priče o plesu: 'Je li se ta žena to trljala o sina?!'

Moja majka ukrala je moj prvi ples sa suprugom na vjenčanju. Planirali smo to tjednima. Marc Anthony pozvao me na pozornicu, sve je bilo isplanirano za moj romantični ples s Nicole, ali umjesto toga na pozornici me čekala majka. Plesala je vrlo neprikladno sa mnom ispred svih 500 gostiju. Nikad se nisam osjećao tako poniženo u svojem životu, objavio je na društvenim mrežama Brooklyn Beckham, najstariji sin Davida i Victorije.

On je zahladio odnos s roditeljima, iznio je niz optužbi na njihov račun, po društvenim mrežama već se sprdaju kako je on "princ Harry za sirotinju".

A društvene mreže posebno su 'eksplodirale' nakon ove Brooklynove priče o neugodnom i neprimjerenom plesu s majkom. Internet su preplavile razne fore, odabrali smo za vas najbolje...

- "Ovo je Victorija kad je čula za prvi ples..", šale se po Twitteru...

- "Je li ovako plesala Victoria?", pitaju se drugi...

- "Victoria krade prvi ples na vjenčanju", šale se po društvenim mrežama...

Neki su uvjereni da se 'razbacala' u stilu Britney Spears, drugi su sigurni da je bilo neprimjerenog trljanja...

Fore su preplavile Twitter...

"Ovako je to nekako izgledalo..." pišu po Twitteru..

Neke je sve podsjetilo na ovaj legendarni i neugodni trenutak...

Pogledajmo još koju foru..

"Ovako je očito plesala sa sinom", šale se po društvenim mrežama...