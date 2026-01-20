Rat u obitelji Beckham počeo na svadbi: Svekrva i snaha svađale se oko vjenčanice, ovo su fotke

Iako je vjenčanje Brooklyna Beckhama i Nicole Peltz 2022. godine izgledalo bajkovito, iza kulisa se, sudeći prema nedavnim Brooklynovim izjavama odigravala prava drama. Došlo je i do ozbiljnog sukoba - radi vjenčanice.

Naime, u početku je Victoria Beckham navodno izrazila želju da dizajnira vjenčanicu za svoju buduću snahu. Nicola je u nekoliko intervjua prije samog događaja izjavila kako joj je velika čast nositi kreaciju svoje svekrve. No situacija se ubrzo zakomplicirala. Navodno se Victoria u završnoj fazi priprema.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:13 Sve što trebate znati o velikoj svađi u slavnoj obitelji Beckham | Video: 24sata/reuters

Nicola je to, sudeći prema , doživjela kao čast i bila oduševljena idejom da nosi kreaciju svoje svekrve. Međutim, situacija se ubrzo zakomplicirala.

- Moja je majka u posljednji trenutak otkazala izradu Nicoline haljine, unatoč tome koliko se veselila nositi njezin dizajn, prisilivši je da hitno pronađe novu haljinu - tvrdi Brooklyn.

Vjenčanica je na kraju stigla iz modne kuće Valentino, a cijela situacija izazvala je veliku napetost u obitelji. Dodatni problem nastao je kada su se u medijima pojavile informacije da Nicola navodno nije htjela nositi haljinu Victorije Beckham, što je Brooklyn kasnije demantirao, tvrdeći da je riječ o netočnom narativu koji je plasiran u javnost.

Iako se na sam dan vjenčanja sve odvijalo uz osmijehe, kič i glamur, izvori tvrde da je upravo svađa oko vjenčanice bila prva velika pukotina koja je označila početak dugotrajnog sukoba između svekrve i snahe - sukoba koji je kasnije prerastao u pravi obiteljski rat.

Brooklyn je u nedavnoj objavi ispričao još jednu situaciju koja je prethodila vjenčanju.

- Tjednima prije našeg velikog dana, roditelji su me više puta pritiskali i pokušavali podmititi da potpišem prava na svoje ime, što bi utjecalo i na mene, moju suprugu i našu buduću djecu - rekao je.