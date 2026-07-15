VIDEO TIKTOK 'GORI' Svi pišu: Vida je Haaland našeg doba!

U jeku nogometne groznice koja prati Svjetsko prvenstvo 2026., dok svijet priča o nevjerojatnim potezima norveškog napadača Erlinga Haalanda, na TikToku su se pojavili video isječci koji su hrvatske navijače podsjetili na njihovog junaka. Korisnica Klara objavila je kratki, ali emotivni video koji je Domagoja Vidu prozvao "Haalandom našeg vremena", pokrenuvši lavinu nostalgičnih i ponosnih komentara.

POGLEDAJTE VIDEO:

Video, koji je u kratkom roku prikupio više od 338 tisuća pregleda, prikazuje montažu isječaka Domagoja Vide u njegovim najprepoznatljivijim izdanjima - od slavlja na terenu bez dresa do zaraznog osmijeha na konferencijama za medije. Uz kratki kadar Erlinga Haalanda, preko ekrana stoji jednostavan natpis: "Haaland mog vremena". Uz taktove popularne pjesme posvećene norveškom golgeteru, video na duhovit i simpatičan način povlači paralelu između dvojice nogometaša, koje osim plave kose i fizičke snage veže i prepoznatljiva, energična pojava na terenu. Osim toga, Hrvat je vlasnik farme, a Norvežanin je želi imati jednog dana...

Ova usporedba dolazi u trenutku kada je Haaland jedna od najvećih zvijezda svjetskog nogometa, nakon što je na aktualnom prvenstvu odveo Norvešku do povijesnog četvrtfinala.

Foto: Nathan Ray Seebeck/REUTERS

Upravo je ta globalna popularnost poslužila kao savršena podloga za podsjetnik na Domagoja Vidu, 37-godišnjeg braniča i dugogodišnjeg stupa hrvatske obrane, koji je s reprezentacijom osvojio srebro i broncu na svjetskim prvenstvima. Za mnoge hrvatske navijače, Vida je bio i ostao original.

Lavina pozitivnih reakcija

Ono što je video učinilo posebnim jest reakcija publike. Komentari ispod objave pretvorili su se u svojevrsnu odu Vidi, njegovoj borbenosti i karakteru.

ARHIVA: Hrvatska u Moskvi osvojila srebrnu medalju na Svjetskom nogometnom prvenstvu - 2018. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

"Jedan od rijetkih koji je igrao svim srcem za reprezentaciju, nije bio veliki tehničar, ali je nadoknadio sve sa srcem i upornošću, e da nam je sad jedan takav", stoji u najpopularnijem komentaru koji je prikupio stotine lajkova.

Drugi su se nadovezali s jednakim entuzijazmom. "Taj mali nije ni do koljena Vidi", napisala je jedna korisnica, dok su drugi u šali norveškog napadača prozvali "Haaland s Temua" ili "kopijom našeg Vide".

ARHIVA: Hrvatska u Moskvi osvojila srebrnu medalju na Svjetskom nogometnom prvenstvu - 2018. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kroz komentare se provlači duboko poštovanje prema igraču kojeg opisuju kao "bećara", "legendu" i čovjeka koji je uvijek nasmijan.