VIDEO Hrvatica u šoku: 'Ovako su nam gosti iz Engleske ostavili apartman! Fekalije, brdo smeća'

Hrvatska tiktokerica Veronika Barišić, na TikToku poznata kao "verekraljica", objavila je video koji je brzo postao viralan, prikupivši više od 50 tisuća pregleda. U snimci je detaljno pokazala "katastrofalno" stanje u kojem je grupa engleskih turista ostavila obiteljsku vilu za odmor u zadarskom kraju, pokrenuvši lavinu komentara i otvorivši širu raspravu o ponašanju turista na Jadranu.

Video započinje prikazom vanjske terase prekrivene hrpama smeća. Vrećice iz dućana pretrpane su otpacima, a posvuda su razbacane prazne boce, limenke piva i kutije. Na podu leži i gomila prljave posteljine. Veronika se zatim okreće kameri i, vidno zgrožena, obraća se svojim pratiteljima.

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​- Htjela sam vam samo pokazati kako su nam engleski gosti ostavili kuću. Ovo je katastrofa - govori dok opisuje prljavštinu koju su zatekli, uključujući onečišćene toalete i pivo proliveno po podovima.

- Ovo je toliko odvratno da se ne može opisati. Ostavili su fekalije u wc-ima - dodala je.

Njena objava izazvala je burne reakcije s desecima tisuća lajkova i tisućama dijeljenja. Dok su jedni izražavali zgražanje komentarima poput "stoka", drugi su dijelili savjete o naplati štete i stavljanju gostiju na "crnu listu" putem platformi za rezervaciju. Mnogi su se javili kako bi istaknuli da oni svoje unajmljene apartmane uvijek ostavljaju urednima.

​- Mi prije odlaska očistimo i usisamo apartman. Nije moj i poštujem tuđe. Vlasnici su oduševljeni, a mi smo uvijek dobrodošli gosti - podijelio je jedan korisnik svoje iskustvo. U oštrom kontrastu s tim, komentar ​- mi smo gospoda za većinu zapada! - prikupio je tisuće lajkova, dok su drugi predlagali uvođenje sustava ocjenjivanja za goste, a ne samo za iznajmljivače.

*uz korištenje AI-ja