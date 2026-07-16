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KUĆA U DALMACIJI

VIDEO Hrvatica u šoku: 'Ovako su nam gosti iz Engleske ostavili apartman! Fekalije, brdo smeća'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Hrvatica u šoku: 'Ovako su nam gosti iz Engleske ostavili apartman! Fekalije, brdo smeća'
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Foto: TikTok
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Njena objava izazvala je burne reakcije s desecima tisuća lajkova i tisućama dijeljenja.

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Hrvatska tiktokerica Veronika Barišić, na TikToku poznata kao "verekraljica", objavila je video koji je brzo postao viralan, prikupivši više od 50 tisuća pregleda. U snimci je detaljno pokazala "katastrofalno" stanje u kojem je grupa engleskih turista ostavila obiteljsku vilu za odmor u zadarskom kraju, pokrenuvši lavinu komentara i otvorivši širu raspravu o ponašanju turista na Jadranu.

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Video započinje prikazom vanjske terase prekrivene hrpama smeća. Vrećice iz dućana pretrpane su otpacima, a posvuda su razbacane prazne boce, limenke piva i kutije. Na podu leži i gomila prljave posteljine. Veronika se zatim okreće kameri i, vidno zgrožena, obraća se svojim pratiteljima.

POGLEDAJTE VIDEO:

@verekraljica

♬ izvorni zvuk - Veronika Barišić

​- Htjela sam vam samo pokazati kako su nam engleski gosti ostavili kuću. Ovo je katastrofa - govori dok opisuje prljavštinu koju su zatekli, uključujući onečišćene toalete i pivo proliveno po podovima.

- Ovo je toliko odvratno da se ne može opisati. Ostavili su fekalije u wc-ima - dodala je.  

Njena objava izazvala je burne reakcije s desecima tisuća lajkova i tisućama dijeljenja. Dok su jedni izražavali zgražanje komentarima poput "stoka", drugi su dijelili savjete o naplati štete i stavljanju gostiju na "crnu listu" putem platformi za rezervaciju. Mnogi su se javili kako bi istaknuli da oni svoje unajmljene apartmane uvijek ostavljaju urednima.

​- Mi prije odlaska očistimo i usisamo apartman. Nije moj i poštujem tuđe. Vlasnici su oduševljeni, a mi smo uvijek dobrodošli gosti - podijelio je jedan korisnik svoje iskustvo. U oštrom kontrastu s tim, komentar ​- mi smo gospoda za većinu zapada! - prikupio je tisuće lajkova, dok su drugi predlagali uvođenje sustava ocjenjivanja za goste, a ne samo za iznajmljivače.

*uz korištenje AI-ja

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