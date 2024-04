Ispovijest 70-godišnje escort bake: 'Spavala sam s oko 1000 muškaraca. Ovo tipovi žele...'

Muškarci žele da im ja budem bakica ili teta. Uživam u ovom poslu, da nisam, ne bih to radila. Znam escort dame koje to rade samo zbog novca, ali to nije slučaj kod mene. Ako dođe dan da prestanem uživati, onda to više neću raditi, kaže 70-godišnja Caroline Vee, koja je u 60-im godinama počela raditi kao escort dama..

Kaže kako joj je najmlađi klijent imao 20 godina, a najstariji možda i 100, piše Daily Star.

- Taj mladi dečko bio je jako sramežljiv. Ali takvi su inače kad su mladi. Najstariji nije htio reći koliko ima godina, tvrdio je da je u 70-ima, ali možda je bio i 20-ak godina stariji - kaže Carolina.

Ima i pozamašnu garderobu koja joj pomaže pripremiti se za sve ukuse...

- Ako se nalazimo u hotelu, onda ću odjenuti svoju običnu odjeću, ali ispod ću imati seksi donje rublje. Imam i nešto kožne odjeće za dečke koji to vole... - priča Vee.

Kaže kako je u životu spavala s oko 1000 muškaraca i kako je to nešto u čemu uživa. Prije desetak godina pridružila se swinger klubu kojeg redovno posjećuje...