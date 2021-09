Muž se inače jako teško nosi sa stresom, ali je obećao ženi da će joj u rađaoni biti podrška. To se nije dogodilo - otjerala ga je iz rađaone, a on joj to neće oprostiti...

Jedna majka (27) požalila se na Redditu gdje je htjela čuti mišljenja je li postupila ispravno kad je svog muža istjerala iz rađaone jer je plakao, što je njoj porod učinilo još težim. Iako ju je muž uz plakanje držao toliko jako da joj je ruka cijela utrnula, on kaže kako joj nikad neće oprostiti što mu je oduzela trenutak kad je postao otac. - Iako sam trpila užasnu bol, bio je tako crven da mu se na čelu vidjela vena te je svaki čas mogao poludjeti - objašnjava žena, dodajući da joj je to sve samo pogoršalo situaciju. - Više puta sam mu govorila da prekine, a on mi se derao na uho, pri čemu ga je sestra udaljila iz rađaone. Još se htio i svađati na izlasku - prepričava žena kojoj je muž obećao da će 'biti dobar', s obzirom da i inače teško podnosi stresne situacije. - Prestat ću, ali ćeš zauvijek zapamtiti što si mi napravila tog dana kad sam morao išetati van - rekao je njen muž prema prepričavanju mlade majke. I pri dolasku kući situacija je nastavila eskalirati. - Ukrala si mi priliku da vidim prve udisaje naše kćeri - navodno joj je rekao muž kad su stigli kući, dok je u bolnici pokušavao optužiti i sestru zbog izmišljanja razloga zašto on mora izaći iz rađaone.