<p>Sljedećih dana na kopnu će većinom biti suho, sunčano i toplije, jel' se to napokon naziru ljeta čarolije?</p><p>Od ponedjeljka će se živa na termometru još više penjati, ali stvarno ne želimo ljeto prerano slaviti. Opekli smo se neki dan i to gadno, da nam i je pri srcu bilo hladno.</p><p>Od kiše na kopnu možemo odmarati do srijede kada je lokalni pljusak samo moguć iako se čini da će i taj dan, kao i ostatak tjedna ostati vruć.</p><p>Prva polovina tjedna na Jadranu bit će u znaku pravog ljetnog vremena, u našim krajevima u srpnju zaista rijetkog fenomena. U posljednjem tjednu ovog vlažnog mjeseca nekima će biti i neugodno vruće, pogotovo kad ih sunce u glavu 'stuče'.</p><p>More se polako grije no duže brćkanje preporuča se i dalje samo za one hrabrije. Lijepo je na meterološkoj karti vidjeti skoro sva 'sunčeka', rekla bi stara izlizana narodna - tko čeka, taj i do čeka.</p><p>Oprostite nam na još jednoj lošoj rimi, to se događa kada nas ljetna euforija primi. Uskoro ćemo slušati kukanja o vrućinama, ali barem malo za promjenu - da se ne žalimo o 'tekućinama'.</p><p>I na Jadranu će sljedećih dana prevladavati pravi ljetni ugođaj uz pretežno sunčano i vruće vrijeme te uglavnom slab do umjeren maestral."</p><p><strong>I jedna meteozanimljivost: Na Zagreb palo 5400.000 gušterni kišnice</strong></p><p>RTL-ovi meteorolozi Dunja Mazzocco Drvar i Dorian Ribarić nakon snažnog nevremena koje je pogodilo Hrvatsku izračunali su kako na Zagreb palo 5 milijuna i 400 tisuća gušterni kišnice.</p><p>Bili su to jaki tropski pljuskovi s obilnom količinom oborine u vrlo kratkome vremenu. U Zagrebu je palo je između 55 i 80 mm kiše po četvornome metru, najviše na postaji Zagreb-Grič 81 mm. </p>