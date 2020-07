Korona je ove godine kriva za sve pa i za 'pogrešne' prognoze

'Broj zrakoplovnih podataka zbog otkazivanja letova tijekom pandemije smanjio se za otprilike 65 posto što može dovesti do grešaka u prognozama od 3 do čak 15 posto', zanimljivost je koju nam je prenijela RTL-ova meteorologinja

<p>Na današnji dan prije točno 51 godinu, Apollo 11 je sletio u Tihi ocean. Tri astronauta vratila su se na Zemlju s 21,55 kg mjesečevog kamenja. Iako je Neil Armstrong najpoznatiji iz te misije jer je prvi kročio na mjesec, njegov kolega Edwin (Buzz) Aldrin također je po nečemu tamo bio prvi - urinirao je tijekom boravka na njegovoj površini. </p><p>Da oprostite, ali jedinu sličnost koju ovaj petak ima s tim povijesnim danom je činjenica da se svi mi zbog vlažnog ljeta osjećamo kao da netko stalno, iz fore, odozgora, piški po nama.</p><h2>Srpanj močvaran, svačemu je kvaran!</h2><p>Na našu lošu rimu u prognozama nemojte se ni slučajno ljutiti, kiša je zapravo ona koja vam je planove došla pomutiti. Bit će je i dalje mjestimice i povremeno, a najradije bi od meteorologa tražili da nam kažu točno gdje, i to napismeno.</p><p><strong>Petak:</strong></p><p>Petak je, kako repa i <a href="https://www.hrt.hr/636984/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-2372020" target="_blank">HRT</a>, promjenjivog razdoblja produžetak, pa do subote popodne kiša neće biti izuzetak. Štoviše, može poplaviti neki potok plitak, a i u Dalmaciji će se napiti mnogi žedni cvitak. Nedjelja je stabilnijeg vremena začetak...</p><h2>Crveni stupanj opasnosti zbog najavljenog nevremena...</h2><p>Vrhunac nestabilnog razdoblja bit će u drugom dijelu petka i u subotu prije podne, kada u većini Hrvatske slijedi razmjerno brza i žestoka promjena vremena zbog koje su meteorolozi DHMZ-a objavili brojna upozorenja. U većini unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu bit će obilne kiše, grmljavine, mjestimice i tuča te bujičine poplave.</p><p><strong>Subota:</strong></p><p>Najmanje kiše očekuje se u Dalmaciji, oni na godišnjem odmoru će se veseliti ovoj informaciji. Najniža temperatura od 16 do 22, a najviša dnevna većinom između 24 i 29, na Jadranu od 28 do 32 °C. Temperatura mora se polako diže, pa se i ono pravo ljeto čini sve bliže.</p><h2>Mazzocco Drvar: Zbog korone nisu letjeli avioni, a bez njihovih podataka greške u prognozi mogu biti i do 15 posto</h2><p>S RTL-ovom meteorologinjom <strong>Dunjom Mazzocco Drvar </strong>i ovaj put zapričali smo se o onim nesretnim dugoročnim prognozama za ljeto, kada nam je rekla da još ne otpisujemo ljeto kao takvo. Pitala sam je 'zar je važno tko je kriv' u tim predviđanjima. Je li krivo more, korona, ili su možda masoni? Ispalo je da je korona imala svoje prste u tome, vjerovali vi to ili ne.</p><p>- Moram za početak reći da se ja ovdje osvrćem prije svega na Hrvatsku, ali možemo pogledati i Europu u cjelini. Tu je već situacija dosta zeznutija, puno je više elemenata u kojima se pogriješilo. Mi smo dijelom ublažili moguću katastrofalno lošu sliku time što nismo prenijeli izvornu Accuweatherovu prognozu nego smo je, kao i uvijek, ozbiljnijom analizom modificirali za naše podneblje. Osim njihove, analizirali smo sve dostupne materijale globalnih modela za dugoročne prognoze, analizirali vremenske obrasce koje smo imali u proljeće i tražili primjere iz prošlosti kad su se oni slično pozicionirali. Tako smo dobili najvjerojatniji mogući razvoj vremenskih obrazaca kroz tri sljedeća mjeseca - prepričala nam je Dunja o samom procesu predviđanja dugoročne prognoze. </p><p>Činjenica jest da meteorološki modeli značajno trpe zbog nedostatka zrakoplovnih mjerenja, pisao je o tome i <a href="https://www.nytimes.com/2020/05/07/climate/coronavirus-weather-monitoring.html" target="_blank">New York Times</a>, a to nam je potvrdila i Dunja. </p><p>- O tome sam nekoliko puta govorila u našim emisijama i pisala na portalu. Ukratko, broj zrakoplovnih podataka zbog otkazivanja letova tijekom pandemije smanjio se za otprilike 65 posto što može dovesti do grešaka u prognozama od 3 do čak 15 posto. Naravno da se sve greške pomno analiziraju i da se iz njih uči. Učimo i mi koji samo tumačimo meteorološke podatke, a još je važnije da uče kolege koje konstruiraju meteorološke modele i koji će i iz ovoga zasigurno izvući neke dobrobiti - poručila je Dunja.</p><p>- I da, kad sam već spomenula Europu, vrućina i suša nisu nipošto bile obilježje lipnja i srpnja, ali zato imamo dosad nezabilježenu sibirsku žegu. S jedne strane je sretna okolnost s obzirom da zasad nije bilo toplinskih valova koji bi ugrozili živote Europljana u najnaseljenijim i najposjećenijim dijelovima kontinenta, no cijenu ove vrućine u Sibiru ćemo negdje nekad svakako platiti - dodaje.</p><p>Dosta smo platili ove godine, Majko Prirodo, ajd' to prebaci za iduću, pliz! <br/> </p>