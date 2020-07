U sredi\u0161njoj Hrvatskoj poslijepodne postupan prestanak oborina i djelomi\u010dno razvedravanje uz temperaturu izme\u0111u 21 i 25 \u00b0C.

<p>Na današnji dan prije točno 36 godina kozmonautkinja Svjetlana Savickaja postala je prva žena u povijesti koja je izvela hod svemirom, tj. izlazak iz svemirske letjelice u zaštitnom odijelu. Eto, blago njoj no mi ćemo po nečem drugom pamtiti ovaj datum.</p><p>Ajmo se složiti da se trenutno spomenuta šetnja svemirom čini sigurnija nego šetnja glavnim gradom. Jučer je izdan crveni meteoalarm, najavljeni su potopi na sjeverozapadu Hrvatske, a svi su mislili da je to još jedan senzacionalistički naslov u medijima.</p><p>Istina, meteorolozi nisu mogli znati da se nitko u Zagrebu, u 4 mjeseca nakon potresa, nije sjetio provjeriti kanalizacijsku infrastrukturu, pa baš i nisu mogli prognozirati poplavu Importane centra, pola Ilice, centra grada i ostatka Zagreba i okolice. Štoviše, poručili su da se klonimo podvožnjaka i garaža, no onaj čovjek koji je autom zaglavio u Miramarskoj vjerojatno nije slušao prognozu.</p><h2>Ako vas što tješi, popodne kiša prestaje</h2><p>U središnjoj Hrvatskoj poslijepodne postupan prestanak oborina i djelomično razvedravanje uz temperaturu između 21 i 25 °C.</p><p>Izraženih pljuskova i grmljavine u noći će biti i na sjevernom Jadranu i u gorju, a u subotu prijepodne će se djelomice razvedriti, najprije na Jadranu, javlja <a href="https://www.hrt.hr/637746/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-2572020" target="_blank">HRT</a>.</p><p>Zapuhat će umjerena, podno Velebita na udare jaka do olujna bura, prema otvorenom sjeverozapadni vjetar, uz umjereno valovito, ponegdje i valovito more. U gorju razmjerno svježe uz temperaturu između 19 i 23 °C, a na Jadranu od 26 do 28 °C.</p><p>U Dalmaciji uz promjenljivu naoblaku također postoji mogućnost za pljuskove i grmljavinu, lokalno i izraženije, osobito u prvom dijelu dana. Puhat će umjeren do jak sjeverozapadni vjetar, na sjevernom dijelu i bura. Bit će vrlo toplo.</p><p>Na jugu Hrvatske mjestimični pljuskovi mogući su uglavnom u prvom dijelu dana. Uz slab do umjeren, prema otvorenom moru ponegdje i jak sjeverozapadni vjetar poslijepodnevna temperatura bit će između 27 i 30 °C.</p><h2>Od nedjelje većinom suho, sunčano i toplije...</h2><p>"Sljedećih dana na kopnu većinom suho, sunčano i toplije, od ponedjeljka i vruće. Oblačnije će još biti na istoku u nedjelju, uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Ujutro ponegdje može biti kratkotrajne magle. I na Jadranu će sljedećih dana prevladavati pravi ljetni ugođaj uz pretežno sunčano i vruće vrijeme te uglavnom slab do umjeren maestral."</p>