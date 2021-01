Mladi magarac Benito živi pravi magareći san na farmici nedaleko od Rovinja s deset magarica i šestero zajedničke “djece”, a još četvero je na putu da uskoro ugleda ovaj svijet.

Ali Benito nije običan magarac, nego je dva puta proglašen za najljepšeg magarca Istre i Hrvatske pa je, kako kaže vlasnik Gordan Galant (41), i opravdano da živi u vlastitom “haremu”.

Gordan se uzgojem istarskog tovara bavi dugi niz godina. Prvo je kupio magaricu da mu raskrči teren današnje farmice kraj Rovinja.

- Kad sam vidio da joj to dobro ide, nabavio sam još jednog, pa još jednog... Benito je moj ljubimac koji je na smotrama ljepote u Juršićima, ali i u drugim utrkama magaraca osvajao samo najbolja mjesta. Dvije godine za redom proglašen je za najljepšeg mladog magarca. Nije to bilo lako. Konkurencija je, naime, bila žestoka no Benito je pobijedio između njih četrdesetak. Prošle godine zbog pandemije korona virusa izbor, na žalost, nije održan. Benito je kao nagrade dobio diplome, medalje i velike istarske “bukalete” koje mogu napuniti dobrim vinom. Bile su to županijske i državne smotre koje naprosto oduševljavaju mog Benita. Propozicije koje je stručni ocjenjivački sud zahtijevao od kandidata za “mistera” bile su stroge. Tražilo se da kao autohtona vrsta ima bijelu njušku, bijeli trbuh te bijeli obrub oko očiju. Tražilo se da ima ravna, a ne “ulegnuta” leđa jer bi to značilo da ima slabu genetiku, a mjeri se i visina grebena koja mora biti u rasponu od 123 do 128 centimetara. Greben je prednji dio tijela, iznad nogu magarca - ispričao nam je Galant.

Kaže da je Benito znao da je osvojio titulu najljepšeg mladog magarca, jer se nakon gromoglasnog pljeska, koji je zaradio od prisutnih, odmah počeo glasati iz petnih žila.

- To je bilo zajedničko natjecanje magaraca i magarica, a Benito je bio najljepši 2017. godine i 2019. godine o čemu svjedoče brojne nagrade koje brižljivo čuvam - rekao nam je ponosni vlasnik.

Istarski magarac teži oko 250 kilograma. Radi se o životinjama koje su jake, izdržljive i, naravno, nevjerojatno tvrdoglave.

- Zato se i kaže tvrdoglav kao magarac, jer kad taj odluči stati, nema te sile koja bi ga povukla naprijed. To se dogodiloi na jednom takvom natjecanju u Vodnjanu. Jedna magarica stala je na pola utrke. Doslovno se ukopala i odlučila kako se neće pomaknuti niti za milimetar. Sat vremena su ju pokušavali nagovarati da krene no bezuspješno. Onda su me pozvali da s Benitom dođem kod nje. Čim je on došao, obzirom da se magarica tjerala, Benito je skočio na nju, i to ju je potjeralo naprijed. Dobar je moj Benito - kazao je kroz smijeh ponosni vlasnik.

Benito je star šest godina, a to za magarca znači da je u punoj snazi, kao primjerice 20-godišnji mladić. Magarci u prosjeku žive 35 godina. Benito dnevno pojede od osam do 10 kilograma sijena, a obožava jednu poslasticu, djetelinu.

- Najdraže su mu one s četiri lista - našalio se Galant dodavši kako njegov magarac voli i kukuruz, zob i ječam.

Benito mu je nevjerojatno privržen, a voli se i maziti.

- Kada bi se htio maziti lagano dođe do mene, gurne me njuškom i pokaže svoju ljubav. Moje magareće blago dnevno pojede oko 120 kilograma sijena i tada su zadovoljni i siti - rekao je.

Galant se, naime, bavi i proizvodnjom magarećeg mlijeka koje je iznimno zdravo i cijenjeno. Cijena magarećeg mlijeka varira, ali okvirno se kreće oko 400 kuna za litru, negdje je čak i skuplje.

- Magarice muzem po narudžbi jer to mlijeko u hladnjaku može stajati tek nekoliko dana. Malim magarcima, koje magarice doje, ne nedostaje mlijeka jer ih onda dodatno hranimo kako ne bi bili zakinuti. Svaka magarica daje oko šest decilitra mlijeka. Njihovo mlijeko dobro je za dišne puteve, za ublažavanje respiratornih problema, jačanje imuniteta...Osim Benita imam još Bistru, Zizi, Mandu, Šeron, Mirzu, Žućku...Znam imena svih svojih magarica. Za mene to nisu samo životinje, već velika ljubav koja se svakodnevno gradi - zaključio je Gordan Galant.