Ja sam gospodin Scuba i čekam da vidite koliko sam neodoljiv!

Bok, ljudi... Ja sam gospodin Scuba. Unikat Utinje koji još uvijek čeka svoje prave udomitelje. Nedostaje mi toliko ljubavi iza ovih hladnih rešetaka. A tako sam simpatično i drago biće, umilim se svakome tko me pogleda.

Zar ne biste htjeli da vas moja smiješna pojava uveseljava svaki dan? Jedva čekam da dođete i upoznate me.

Kontakt-broj: 099/2776-410