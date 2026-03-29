MOLIM TE, SPASI ME

Ja sam gospodin Scuba i čekam da vidite koliko sam neodoljiv!

Piše Ana Vukašinović,
Foto: Facebook

Svi psi imaju svoju priču, ali neki počinju na ulici i sanjaju o domu punom ljubavi. Jedan takav je Scuba, pas na patuljastim nogama, ali izrazito umiljat i dobar

Bok, ljudi... Ja sam gospodin Scuba. Unikat Utinje koji još uvijek čeka svoje prave udomitelje. Nedostaje mi toliko ljubavi iza ovih hladnih rešetaka. A tako sam simpatično i drago biće, umilim se svakome tko me pogleda.

Foto: Facebook

Zar ne biste htjeli da vas moja smiješna pojava uveseljava svaki dan? Jedva čekam da dođete i upoznate me.

Kontakt-broj: 099/2776-410

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

FOTO Ovo su neka od najgorih parkiranja u Hrvatskoj. Ikad.
GDJE JE PAUK?

FOTO Ovo su neka od najgorih parkiranja u Hrvatskoj. Ikad.

Na Facebook stranici 'Prometne zgode i nezgode' objavili su ranije tjednu dozu 'najbolje' parkiranih automobila. Na fotografijama se može vidjeti automobil parkiran u kružnom toku, kontrola parkiranja nepropisno parkirana na invalidskom mjestu...
FOTO Žena s najvećim usnama na svijetu otkrila kako je nekoć izgledala: Šok! Bila si prekrasna
POKAZALA FOTKE

FOTO Žena s najvećim usnama na svijetu otkrila kako je nekoć izgledala: Šok! Bila si prekrasna

Bugarka Andrea Ivanova, koja tvrdi da ima 'najveće usne na svijetu', otkrila je kako je izgledala prije nego što se podvrgnula drastičnim estetskim zahvatima i ubrizgala ogromne količine filera...
VIDEO 'Piknik iz horora' na Bačvicama: Stranci uživali, a onda je krenula svađa sa ženom
SVAĐA UZ ZALAZAK SUNCA

VIDEO 'Piknik iz horora' na Bačvicama: Stranci uživali, a onda je krenula svađa sa ženom

Ono što je trebao biti opušten zalazak sunca uz vino, sir i pršut, pretvorilo se u napetu raspravu na Bačvicama, a snimka strane turistkinje je izazvala podijeljene reakcije

