Svi psi imaju svoju priču, ali neki počinju na ulici i sanjaju o domu punom ljubavi. Jedan takav je Scuba, pas na patuljastim nogama, ali izrazito umiljat i dobar
MOLIM TE, SPASI ME
Ja sam gospodin Scuba i čekam da vidite koliko sam neodoljiv!
Bok, ljudi... Ja sam gospodin Scuba. Unikat Utinje koji još uvijek čeka svoje prave udomitelje. Nedostaje mi toliko ljubavi iza ovih hladnih rešetaka. A tako sam simpatično i drago biće, umilim se svakome tko me pogleda.
Zar ne biste htjeli da vas moja smiješna pojava uveseljava svaki dan? Jedva čekam da dođete i upoznate me.
Kontakt-broj: 099/2776-410
