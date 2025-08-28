Ja sam vampirica: 'Ne pijem krv, ali sišem energiju iz ljudi. Imam očnjake i svjetlucam...'

Žena koja se identificira kao vampirica otvoreno je progovorila o svom neobičnom načinu života, otkrivajući kako, iako ne pije krv, "crpi energiju iz ljudi" kako bi preživjela. Njezin je cilj razbiti stigmu i pokazati svijetu što moderni vampirizam zapravo jest.

Hellen Schweizer (30) iz Providencea, samoprozvana "štreberica", godinama je bila fascinirana idejom vampirizma. Kako je ekskluzivno otkrila za Daily Mail, njezina strast započela je odijevanjem u fiktivne vampirske likove za društvene mreže, sve dok jednog dana nije shvatila da to nije samo kostim.

"S terminom 'vampirizam' prvi put sam se susrela 2016. godine, ali godinama sam se pokušavala uvjeriti da to nisam ja, jer mnogi govore da vampiri ne postoje", objasnila je. "Jedne noći u ožujku 2022., dok sam se spremala za snimanje videa, pogledala sam se u ogledalo i rekla: 'Ovo nije kostim'. Taj je trenutak označio početak mog putovanja učenja i prihvaćanja onoga što jesam."

Hellen ističe da popularne predodžbe o vampirima nemaju veze sa stvarnošću. "Grof iz Ulice Sezam nije stvaran, Lestat nije stvaran, ali vampirizam kao duhovnost itekako postoji. To je ono što je i sam Bram Stoker istraživao dok je pisao svog slavnog Drakulu", tvrdi ona.

Većina ideja o vampirima, poput straha od češnjaka ili nemogućnosti izlaska na sunce, stvorena je za potrebe filmova, objašnjava Hellen.

"Obožavam češnjak. Stvarno ga volim. Stavljam ga na sve, opsjednuta sam njime", otkrila je.

Iako je noćna ptica te obično liježe oko tri ujutro i budi se u 10, sunce je ne može uništiti. "Neću se zapaliti ako me dotakne sunce, ali ono mene i mnoge druge vampire iscrpljuje. Potrebno nam je malo dodatne energije da se vratimo u normalu", kaže ona.

Što se tiče besmrtnosti, Hellen pojašnjava: "Starjet ću i moje će tijelo jednog dana završiti pod zemljom, ali moja duša je ono što živi vječno i reinkarnirat će se."

Iako ona osobno ne pije krv, Hellen potvrđuje da postoje vampiri koji to čine. Njezin način "hranjenja" je drugačiji - ona uzima energiju od drugih, ali isključivo uz njihov pristanak, piše Daily Mail.

"Zovu nas 'vampirima' jer kroz meditativne prakse crpimo energiju iz osobe i prenosimo je u sebe", pojašnjava. "Primjerice, ja se mogu osjećati iscrpljeno, a moja prijateljica može imati višak energije. Ona će me pitati mogu li uzeti malo, i to je situacija u kojoj svi dobivaju."

Postoji i "ambijentalna energija", koja se ne nalazi u osobi, već oko nje, a najčešće se manifestira na koncertima, festivalima i sličnim događanjima.

"Ono što mene čini drugačijom od nekoga tko nije vampir jest činjenica da oni ne trebaju uzimati energiju. Oni je imaju i mogu je sami obnoviti. Mi kao vampiri prirodno nemamo vlastitu energiju i postajemo iscrpljeni ako se ne 'hranimo'", dodaje.

Život s očnjacima i suočavanje s predrasudama

Hellen, koja radi u knjižari, s ponosom nosi svoj vampirski izgled - često ima lažne očnjake, plašt i svjetlucavu šminku, jer, kako kaže, "da, pravi vampiri svjetlucaju". Zbog toga se često susreće s pogledima i komentarima u javnosti.

"Dobivam povremene komentare poput: 'Vampiri ne postoje, nađi si život' ili 'Isus te može spasiti'. No, ljudi su uglavnom uzbuđeni i kažu da im se sviđa moja odjeća", priznaje.

Online komentari su, nažalost, često mnogo okrutniji. "Najbezazleniji će reći da sam 'u zabludi' ili da 'tražim pažnju', ali oni štetniji pišu stvari poput: "Kladim se da su je se roditelji odrekli".

Unatoč mržnji, Hellen ostaje pozitivna. "Samo se smijem koliko ljudi mogu biti smiješni. Žao mi je mrzitelja. Mržnja je bolest koja osakaćuje um i tijelo. Oni su tužni i ljuti ljudi i žao mi je što nikada neće imati priliku biti slobodni i voljeti svoj identitet kao ja."

Dok je većina njezine obitelji podržava (osim majke, koja "vjerojatno misli da će ići u pakao"), Hellen je zbog svog identiteta izgubila nekoliko prijatelja. No, najvažnija joj je podrška supruga Jean-Marca.

"On sam nije praktikant magije niti vampir, ali me potiče da prihvatim sebe i svoju magiju. Rekla sam mu da sam vampirica nekoliko tjedana nakon što smo počeli izlaziti. Znao je da snimam videe, ali nije znao da to nije samo kostim. Bio je i ostao podrška i nikada me nije omalovažavao", ispričala je sretno.

Prema istraživanju koje je 2015. provela Atlanta Vampire Alliance, u SAD-u oko 5000 ljudi prakticira vampirizam. Autor i "stručnjak za vampire" Joseph Laycock objasnio je da postoje dvije vrste vampira: oni koji slijede životni stil i oni stvarni. "Lifestyle" vampiri dive se estetici, dok "stvarni" vampiri vjeruju da im je za fizičko i mentalno zdravlje potrebno hranjenje - bilo krvlju ili energijom.