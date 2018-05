'Bio sam s one strane. Tamo idemo dalje, u drugom obliku' 4. DIO Svjetlost na obzoru koja jača što je bliže, ali ne zasljepljuje već magnetski privlači, najčešće govore oni koji su doživjeli izvantjelesno iskustvo. U deset nastavaka donosimo njihove priče...

Autor Ana Trgovac Utorak, 08.05.2018. u 07:00

Kažu da nas tamo čekaju naši dragi pokojnici. Ne morate se bojati, poručuju nam svima oni koji su umrli, a zatim se vratili u svoje tijelo - smrt nije kraj. S one strane život počinje...

'Što je nakon smrti taje i znanost i religija'

Da, ja definitivno vjerujem u život poslije smrti, objašnjava Drago Plečko, najpoznatiji hrvatski alternativni znanstvenik. Smatra kako se nakon fizičke smrti stvarnost mijenja, ali da sama svijest ne umire. Samo nastavlja postojati u drugom obliku. I on kaže da je teško opisati što se događa s druge strane. A može govoriti o tome jer je, uz pomoć snažne meditacije, nekoliko puta prešao tamo. Kao dokaz o postojanju života poslije smrti, podmeće priču o Eksperimentu Scole.

- To je ono što nam taje i znanost i religija - kaže.

Život poslije smrti, objašnjava, postoji, a to su i dokazali u podrumu kuće u gradiću Scole u engleskoj pokrajini Norfolk. Robin i Sandra Foy od 1993. do 1997. godine obavili su više stotina eksperimenata kojima su dokazali da duša nadživljava tijelo.

- Foyevi te drugi sudionici i istraživački koji su im se pridružili nastojali su javljanja s drugog svijeta zabilježiti na nosačima zvuka i filmskim trakama. Za vrijeme održavanja seansi, nosači zvuka i trake bili su pohranjeni u drvenoj kutiji zatvorenoj lokotom. Kako bi se za vrijeme snimanja seansi koje su se održavale u mraku isključila svaka mogućnost prijevare, svi su sudionici označeni svjetlećim narukvicama. I uređaj za snimanje zvuka bio je osiguran na sličan način, pa će rigorozni članovi čuvene čuvene Society for Psychical Research kasnije potvrditi da su mnogo puta nazočili događajima koji su znanstveno neprotumačivi, a svaka je prijevara isključena.

Montague Keen, Arthur Ellison i David Fontana su najzvučnija znanstvena imena koja su sustavno promatrala što se zbiva u Scoleu, a nadzirali su i nasumičnu nabavku filmova koje su sami stavljali u spomenutu kutiju. Iste je učinke grupa iz Scolea proizvodila i u Nizozemskoj, Njemačkoj, Švicarskoj, Španjolskoj i Kaliforniji, pod strogo kontroliranim uvjetima – objašnjava Drago Plečko.

'Dio snimaka dobivenih na seansama do danas nije objašnjen'

Kaže da su već 1995. godine svi oni koji su nadzirali grupu iz Scolea, uključujući vrhunske mađioničare, potvrdili da se ne radi ni o kakvim vještim trikovima. Tumačenja seansi, odnosno snimljenih razgovora prepustili su poznatim znanstvenicima među kojima je bio i čuveno biolog Rupert Sheldrake.

- Na emulziji filma spremljenog u tami drvene kutije nastale su slike. Među njima su i bile neka zaista fascinantne, kao što su slike poznatog pisca Connana Doylea, autora detektiva Sherlocka Holmesa, ali i indijskog mistika uz kojeg su se na filmu pojavili dijelovi Bhagavad Gite. Kako? To nitko nije uspio objasniti. Barem ne na zadovoljavajući način. U istu kategoriju nevjerojatnog spadaju i fotografije gradova, novinskih naslovnica, ali i još neke daleko uzbudljivije, primjerice one na kojima se navodno vide svjetovi iz kojih se pokojnici javljaju. Ti su svjetovi karakterizirani paletom boja i na neki su način predstavljeni različitim vibracijama, a na slikama se ponekad vide i lica osoba koje su umrle, kao da su u nekoj vrsti balončića od sapunice. Dio snimaka dobivenih na seansama nije objašnjen ni do danas iako inteligencije s druge strane groba tvrde da se radi o paralelnim dimenzijama ovim našima, koje percipiramo svojim osjetima – kaže Plečko. Kao posebnu zanimljivost sa seansi Eksperimenta Scole, ističe fotografije na kojima se vidi slavni izumitelj Thomas Alva Edison.

Foto: Wikipedia Thomas Alva Edison (1847. - 1931.)

Edison je do spoznaja dolazio na granici sna i jave

- Edison je za života postao poznat po načinu na koji je dolazio do spoznaja koje su mu poslužile za kasnije izume. On je, naime, običavao sjediti u udobnom naslonjaču i držati u rukama željeznu kuglu. Tako se postupno dovodio u tzv. hipnagoško odnosno stanje na granici sna i jave u kojem je navodno vidio izume budućnosti. Kada bi zaspao, kugla bi mu ispala iz ruke u metalno ležište i on bi se naglo budio. Tako je savladao ostanak u stanju koje se smatra najkreativnijim, ako se u njemu možete zadržati dovoljno dugo. Edison je na seansama u Scoleu na filmu ostavio pravi pravcati nacrt uređaja baziranog na germaniju kojime je navodno moguće ostvariti kontakt sa svijetom onkraj groba. Potpis uz taj zanimljiv dokument je nesumnjivo njegov, kako su to potvrdili stručnjaci Smithsoniana - kaže Plečko.

Foto: thescoleexperiment.com Nacrt uređaja baziranog na germaniju, kojime je navodno moguće ostvariti kontakt s umrlima

Foto: thescoleexperiment.com Usporeba potpisa Thomasa Alve Edisona (desno) s potpisom kojeg je navodno tijekom seanse u Scoleu ostavio na filmu (lijevo)

- Zatim je tu nevjerojatna priča o jednom od osnivača već spominjane Society of Psychical Research, koja se još početkom prošlog stoljeća prva pozabavila spiritizmom s početka 20. stoljeća. Riječ je o Fredericu Myersu, koji je u pokusnim seansama koristio riječ Diotima, kao neku vrstu šifre kojom su se najavljivali duhovni entiteti s kojima je komunicirao. Upravo se ta riječ pojavljuje na jednom od filmova iz Scolea. Kao da sam Myers s druge strane šalje poruku da je ono čime se bavio za života stvarno. Zapanjujuće su i snimke bića koje se javljalo medijima iz Scolea a koje su nazvali "Blue" , odnosno "Plavi". Doima se kao vanzemaljac pa se postavlja pitanje da li je to proizvod naše svijesti ili nešto poput kozmičke superinteligencije Aiwass koju spominje Aleister Crowley još 1904. godine. Naime, upravo taj lik frapantno podsjeća na današnje prikaze vanzemaljaca, iako je nastao kao Crowleyeva vizija čitavih 45 godina prije spominjanja "letećih tanjura" i posjeta iz Svemira!

Brojni svjedoci koji su nazočili događajima u Scoleu opisuju kako se stol, nakon što se sam od sebe podigao s poda, počeo rotirati velikom brzinom. Da bi se zatim spustio na tlo. Drugom je prilikom osoba s kojom je grupa iz Scolea kontaktirala ponudila demonstrirati razliku između našeg i "njihovog" svijeta. Na stol je stavljen kristal kvarca i svi su ga opipali. Par minuta iza toga, glas je pozvao nazočne da učine isto, ali su sada shvatili da im prsti propadaju kroz sliku koja je očito postala neka vrsta holograma! To je naš svijet, pojasnio je nepoznati entitet.... – govori Plečko.

>>> Kraj četvrtog nastavka...