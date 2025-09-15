Jeste čuli za 'šrekanje'? Novi trend kad ljudi biraju 'ružnijeg' partnera: Kriva je generacija Z

Svijet ljubavnih izlazaka promijenio se do neprepoznatljivosti, a mnogi za to odgovornom drže generaciju Z. Upravo iz njihovih redova stiže najnoviji, a po nekima i toksični, trend u upoznavanju: 'šrekanje' (eng. 'Shrekking'). Da, ime je dobio po simpatičnom, ili po nekima ružnom, zelenom divu iz popularne filmske franšize Shrek.

Prema pisanju portala Daily Mail, službena definicija ovog pojma zapravo je mnogo gora nego što zvuči. Šrekanje je čin svjesnog biranja partnera koji se smatra manje fizički privlačnim od vas.

Iako zvuči grubo, ideja koja stoji iza ovog koncepta jest zanemariti vanjski izgled partnera i dati prednost onome što je zaista važno, poput osobnosti, dobrote i kvalitetne komunikacije. Brzi pregled platformi kao što su TikTok ili Instagram pokazuje da ovaj pojam rapidno stječe na popularnosti.

Film 'Shrek' prvi put se pojavio na ekranima 2001. godine i odmah postao klasik. Priča o zelenom divu Shreku koji se zaljubljuje u princezu Fionu, a čija mu je ljubav iznenađujuće uzvraćena unatoč njegovom nekonvencionalnom izgledu, za mnoge je postala "ultimativna ljubavna priča".

Ovaj trend crpi inspiraciju upravo iz te priče koja naglašava važnost ljubavi prema nečijoj pravoj prirodi, a ne prema površnom izgledu. Obrat u priči događa se kada se otkrije da je i sama Fiona pod kletvom te se pretvara u divicu. Shrekova iskrena ljubav prema "pravoj" Fioni na kraju slama kletvu, a par živi sretno do kraja života. To je, čini se, cijela premisa šrekanja.

Iako se ideja čini plemenitom, mnogi kreatori sadržaja i iskusni "dejteri" upozoravaju da je šrekanje dvosjekli mač.

Londonska kreatorica sadržaja, poznata kao Sip Of Comfort, objasnila je: "Šrekanje je izlaženje s nekim tko je manje privlačan ili namjerno pronalaženje takve osobe kako biste dobili pažnju za koju mislite da vam je potrebna u vezi." U svom videu postavila je pitanje osjećaju li žene da bi bile izložene lošem tretmanu ako bi izlazile s nekim tko je estetski privlačniji od njih.

No, postoji i druga, još negativnija strana. "To je užasan novi trend", piše druga britanska influencerica. "Zove se 'biti šrekan' ('getting Shrekked'). To se dogodi kada pružite priliku muškarcu koji izgleda kao Shrek, značajno snizite svoje standarde, a on vas na kraju potpuno traumatizira."

Čini se da šrekanje ne jamči zaštitu od slomljenog srca, pa čak ni željeni ishod. Influencer s Floride, thatmoderndadlife, objašnjava zašto je šrekanje "zamka".

"Možda mislite da igrate na sigurno, ali zapravo varate sami sebe", rekao je. "Pojavite se misleći da nemate što izgubiti i da vas nikada neće ostaviti, ali evo iznenađenja: hoće. Zašto? Jer kontrola ne gradi povezanost, već ogorčenost."

On tvrdi da osobe koje prakticiraju šrekanje često završe slomljenog srca jer su svoju vrijednost predale nekome koga su smatrale "ispod sebe".

Što kažu stručnjaci?

Zašto se žene okreću bajkama o čudovištima i princezama kako bi se snašle u stvarnom svijetu upoznavanja? Licencirana terapeutkinja Rachel Maldonado kaže da se sve svodi na "romantiku" i pragmatizam.

Pišući na platformi X, ova stručnjakinja iz Chicaga objasnila je da šrekanje jednostavno znači: "Ti si zgodan/zgodna... oni nisu. Zato bi se trebali lijepo ponašati prema tebi!"

"Kao terapeutkinja cijenim pragmatizam", nastavila je. "Šrekanje, iako je novi termin generacije Z, staro je kao i samo čovječanstvo. Svaka osoba uvijek podsvjesno procjenjuje potencijalnog romantičnog partnera. I vi to radite, svjesno ili podsvjesno, kako biste došli do željenog ishoda."

Prema njoj, šrekanje nije ništa drugo nego kalkulacija onoga što želite u odnosu na ono što možete dobiti od partnera zauzvrat.

Rasprava o šrekanju izazvala je lavinu komentara. Neki se pitaju koliko traumatično može biti kada se vaš partner koji nalikuje čudovištu na kraju i ponaša kao - čudovište.

"Ljudi misle da 'izlaženje s manje privlačnima' donosi odanost i sigurnost. U stvarnosti, to stvara neravnotežu moći, svodi ljubav na izgled i status te vodi do slomljenog srca i ogorčenosti", napisao je jedan korisnik na mreži X.

Ipak, nije sve tako crno. Neki muževi su se javili kako bi podijelili svoja pozitivna iskustva "šrekanja".

"Moja žena je definitivno prakticirala šrekanje i prilično sam sretan zbog toga", napisao je jedan muškarac.

"Zahvalan sam što je moja žena 'šrekala'... jadnica", našalio se drugi.