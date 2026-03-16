JEZA U Ohiju osmero ljudi kaže da je srelo Bigfoota! A sjećate se Nessie i Yetija? Evo 'gdje su'

Je li Bigfoot uistinu viđen u Ohiju? Višestruka viđenja Bigfoota prijavljena tijekom samo pet dana u sjeveroistočnom dijelu te američke države ponovno su rasplamsala zanimanje za to tajanstveno stvorenje, ali i podsjetila na bogati svijet kriptozoologije, pseudoznanosti koja se bavi proučavanjem bića čije postojanje nije znanstveno dokazano...
Kriptidi, kako se nazivaju, bića su koja postoje u prostoru između folklora, iskaza očevidaca i neobjašnjivih susreta. Iako ih znanost nije formalno priznala, tisuće ljudi tvrde da su ih vidjeli, a nedavni događaji u Ohiju samo su dolili ulje na vatru vječne ljudske znatiželje o tome što se skriva u sjenama.
Kriptidi, kako se nazivaju, bića su koja postoje u prostoru između folklora, iskaza očevidaca i neobjašnjivih susreta. Iako ih znanost nije formalno priznala, tisuće ljudi tvrde da su ih vidjeli, a nedavni događaji u Ohiju samo su dolili ulje na vatru vječne ljudske znatiželje o tome što se skriva u sjenama. |
Kriptidi, kako se nazivaju, bića su koja postoje u prostoru između folklora, iskaza očevidaca i neobjašnjivih susreta. Iako ih znanost nije formalno priznala, tisuće ljudi tvrde da su ih vidjeli, a nedavni događaji u Ohiju samo su dolili ulje na vatru vječne ljudske znatiželje o tome što se skriva u sjenama.
Organizacija Bigfoot Society, koja okuplja zaljubljenike u ovu tematiku, izvijestila je o čak osam "vrlo vjerodostojnih" prijava viđenja u razdoblju od 6. do 10. ožujka. Stručnjaci kažu kako ovakav val prijava nije zabilježen u regiji gotovo pedeset godina. Svjedoci, uglavnom lokalni stanovnici upoznati s divljim životinjama ruralnog Ohija, opisali su slične susrete: velika stvorenja prekrivena crnom dlakom, s dugim rukama, koja hodaju uspravno i ispuštaju "zvukove gunđanja".
Najnovije viđenje dogodilo se u općini Newton, gdje je svjedok u svom dvorištu opisao "nešto poput velike crne sjene" među drvećem, visoko između dva i pol i tri metra. Jeremiah Byron, voditelj podcasta Bigfoot Society, izjavio je kako se možda radi o takozvanom "flapu", iznenadnoj koncentraciji viđenja na jednom području u kratkom vremenskom roku.
- Sadašnja generacija entuzijasta za Bigfoota, uključujući i mene, nikada nije doživjela ovakav niz viđenja i izuzetno smo uzbuđeni zbog mogućnosti da kroz ovo dobijemo značajne dokaze - rekao je Byron za Newsweek. Iako zasad nema fizičkih dokaza poput fotografija ili otisaka, lokalni istražitelji su na terenu, nadajući se da će pronaći tragove koji bi potvrdili ove nesvakidašnje priče.
Događaji u Ohiju podsjetili su nas i na druge legendarne kriptide čije priče desetljećima, pa i stoljećima, golicaju maštu ljudi diljem svijeta. Od dubokih škotskih jezera do zabačenih himalajskih vrhova, ovo su neka od najpoznatijih mitskih bića.
Legenda o Bigfootu seže tisućama godina unatrag u tradicije gotovo svakog autohtonog plemena na pacifičkom sjeverozapadu Sjeverne Amerike. Opisuje se kao ogromno, dvonožno stvorenje nalik majmunu, visoko između dva i tri metra, prekriveno gustom tamnosmeđom dlakom. Poznat je po ostavljanju golemih otisaka stopala, po kojima je i dobio ime, te po snažnom, neugodnom mirisu. Iako se najčešće povezuje sa šumama SAD-a i Kanade, prijave o viđenjima stižu iz cijelog svijeta.
Nessie, kako joj od milja tepaju, najpoznatije je jezersko čudovište na svijetu. Legenda o njoj seže sve do šestog stoljeća, a moderna priča započinje 1933. godine. Najčešće se opisuje kao stvorenje s dugim vratom, malom glavom i grbama koje vire iz vode, što je mnoge navelo na teoriju da se radi o preživjelom pleziosauru, izumrlom morskom gmazu
Loch Ness danas privlači milijune turista godišnje, a Nessie je postala simbol škotskog folklora. Neki kažu da je bila stvarna, a drugi da su vjerojatno grane u vodi ili nešto slično.
Poznat i kao Strašni snježni čovjek, Yeti je planinski pandan Bigfootu, prilagođen ekstremnoj hladnoći Himalaje. U folkloru naroda Tibeta i Nepala opisuje se kao velika, snažna figura prekrivena gustim bijelim ili sivkastim krznom.
Iako su zapadnjački istraživači dugo tragali za dokazima, znanstvene analize navodnih Yetijevih uzoraka dlake najčešće su ih identificirale kao ostatke rijetkih vrsta medvjeda.
Ime ovog kriptida na španjolskom znači "kozoder", što savršeno opisuje njegovu navodnu naviku. Poznat je po napadima na stoku, kojoj navodno isisava krv kroz male, precizne rane. Postoje dva glavna opisa: jedan ga prikazuje kao reptiloliko biće s bodljama na leđima, a drugi kao životinju nalik psu bez dlake s izraženim očnjacima.
Prvi put je prijavljen u Portoriku devedesetih godina, a legenda se brzo proširila na Meksiko i jug SAD-a.
Jedan od najjezivijih američkih kriptida, Mothman, navodno je humanoidno biće visoko oko dva metra, s ogromnim krilima raspona do tri metra i prodornim, sjajnim crvenim očima.
Njegova pojava povezuje se s predskazanjem katastrofa, a najpoznatija viđenja dogodila su se u Point Pleasantu u Zapadnoj Virginiji, neposredno prije tragičnog urušavanja Srebrnog mosta 1967. godine, kada je poginulo 46 ljudi.
