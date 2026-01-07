Jeziva predviđanja Simpsona: Što nas sve čeka u 2026. godini?

Dugovječna animirana serija Simpsoni poznata je po svojim predviđanjima, a čini se da 2026. godina nije iznimka. Omiljena serija, koja se prvi put emitirala 1989. godine, može se pohvaliti brojnim epizodama koje su odjeknule u stvarnim svjetskim događajima godinama, a ponekad i desetljećima kasnije. Predvidjeli su predsjedničke mandate Donalda Trumpa i Joea Bidena, transformaciju Twittera u X, nastup Lady Gage na Super Bowlu, pa čak i pandemiju COVID-19...
Predviđanja za nadolazeću godinu nisu ništa manje neobična. Obožavatelji se usredotočuju na priče povezane s Trećim svjetskim ratom, novom vrstom super-gripe, preuzimanjem radnih mjesta od strane umjetne inteligencije, pametnim domovima, pa čak i izvanzemaljcima. Iako neka od predviđanja nisu bila vezana za određene datume, oštrooki gledatelji povezali su ih s nedavnim događajima koji bi mogli ukazivati na to da su vrlo blizu ostvarenja, piše Daily Mail.
| Foto: FOX
Predviđanja za nadolazeću godinu nisu ništa manje neobična. Obožavatelji se usredotočuju na priče povezane s Trećim svjetskim ratom, novom vrstom super-gripe, preuzimanjem radnih mjesta od strane umjetne inteligencije, pametnim domovima, pa čak i izvanzemaljcima. Iako neka od predviđanja nisu bila vezana za određene datume, oštrooki gledatelji povezali su ih s nedavnim događajima koji bi mogli ukazivati na to da su vrlo blizu ostvarenja, piše Daily Mail. |
Foto: FOX
Predviđanja za nadolazeću godinu nisu ništa manje neobična. Obožavatelji se usredotočuju na priče povezane s Trećim svjetskim ratom, novom vrstom super-gripe, preuzimanjem radnih mjesta od strane umjetne inteligencije, pametnim domovima, pa čak i izvanzemaljcima. Iako neka od predviđanja nisu bila vezana za određene datume, oštrooki gledatelji povezali su ih s nedavnim događajima koji bi mogli ukazivati na to da su vrlo blizu ostvarenja, piše Daily Mail.
| Foto: FOX
U epizodi Simpsona iz 2012. godine pod nazivom "Them, Robot", umjetna inteligencija postaje sve moćnija i preuzima poslove stanovnika Springfielda. U toj epizodi 23. sezone, gospodin Burns zamjenjuje većinu zaposlenika nuklearne elektrane robotima, koji se na kraju okreću protiv njega, nakon čega ga spašavaju upravo otpušteni radnici. Proteklih godina svjedočimo sve većem prihvaćanju umjetne inteligencije, od ChatGPT-a do Google Geminija, za rješavanje i razradu svega, od dijeta i vježbanja do terapije. Neke tvrtke sada je uključuju i na radno mjesto, a izvršni direktor JPMorgana Jamie Dimon izjavio je za Fox News da će umjetna inteligencija "eliminirati poslove", ali da to nije razlog za paniku. - To ne znači da ljudi neće imati druge poslove. Moj savjet ljudima bio bi kritičko razmišljanje. Učite vještine. Naučite kako dobro komunicirati, kako pisati. Imat ćete mnogo poslova - rekao je prošlog mjeseca.
| Foto: FOX
Još 1994. godine, Simpsoni su sugerirali mogućnost svemirskih putovanja za širu javnost tako što su poslali Homera u svemir. U epizodi pete sezone pod nazivom "Deep Space Homer", ljubitelj krafni poslan je u shuttle s astronautom Buzzom Aldrinom u sklopu napora NASA-e da svemirska putovanja učini uzbudljivijima za javnost. U međuvremenu, epizoda iz 2014. prikazala je Sir Richarda Bransona kako se opušta u svemiru, da bi se radnja prebacila u 2021. godinu, gdje vidimo kako se 74-godišnji poslovni čovjek lansira u svemir. U stvarnosti, prošle je godine potpuno ženska posada krenula na kratko suborbitalno putovanje u svemir, što je izazvalo oštre kritike. Let Blue Origina bio je kritiziran zbog utjecaja na okoliš, ali bi ovo putovanje moglo signalizirati početak rasta svemirskog turizma.
| Foto: FOX
Više američkih saveznih država bilježi nagli porast slučajeva novog soja super-gripe, a CDC pokazuje "vrlo visoku" razinu prijenosa influence u New Yorku. Možda bismo trebali biti oprezni, s obzirom na to da su Simpsoni predvidjeli zdravstvenu krizu prije više od trideset godina, kao i društvene posljedice koje su je pratile. U epizodi iz 1993. pod nazivom "Marge in Chains", fiktivni virus širi se iz Japana u Springfield putem transportnih sanduka. Epizoda također dekonstruira društveni slom koji dolazi s raširenom panikom, a stanovnici grada izazivaju nerede tražeći lijek. Zanimljivo je da se ova epizoda ponovno pojavila tijekom pandemije COVID-19.
| Foto: FOX
Tehnologija se odavno uvukla u naš svakodnevni život, no ispada da su Simpsoni istražili ideju pametnih domova mnogo godina ranije. U epizodi "Treehouse of Horror XII" iz 2001. godine, obitelj se seli u kuću kojom se upravlja glasom i koja im organizira svakodnevni život. Međutim, kuća postaje sve opasnija što duže u njoj žive, što bi moglo biti upozorenje za sve koji svoje domove opremaju pametnom tehnologijom.
| Foto: FOX
Ekološke krize pojavljuju se više puta kroz povijest Simpsona. U epizodi iz 1992. Homer heretik snažna mećava pogađa Springfield, dok u Filmu o Simpsonovima grad doživljava ekološku katastrofu uzrokovanu otrovnim otpadom odbačenim u jezero. Budući da su prvih nekoliko dana u godini obilježile vijesti o „oluji koja se proteže diljem zemlje” i prijeti milijunima ljudi, moguće je da su Simpsoni ponovno nešto pogodili.
| Foto: FOX
U epizodi iz 1997. pod naslovom The Springfield Files dvojica agenata FBI-ja istražuju Homerovu tvrdnju da je vidio izvanzemaljca. A otkriće izvanzemaljskog života na Zemlji možda i nije tako daleko. Godine 2025. jedna od vodećih britanskih znanstvenica u području svemira izjavila je da je "apsolutno uvjerena" kako izvanzemaljci postoje - te da će biti otkriveni u sljedećih 50 godina.
| Foto: FOX
U epizodi 16. sezone pod nazivom "Thank God, It’s Doomsday", Homer postaje uvjeren da će svijet uskoro završiti nakon što pogleda film o Uznesenju (Raptureu). Homer izračunava datum Uznesenja, zbog čega povjeruje da će svijet završiti za tjedan dana, pa oko sebe okuplja sljedbenike. Međutim, njegovo se proročanstvo ne ostvari i on shvati da je pogriješio u izračunu te da mu je preostalo vrlo malo vremena. To rezultira time da se sam uzdigne na nebo, gdje uspije nagovoriti Boga da odgodi apokalipsu za sve ostale.
| Foto: FOX
Otkako su Simpsoni prvi put emitirani, pojavilo se nekoliko referenci na Treći svjetski rat. U jednom kratkom filmu iz 1987. Homer je uvjeren da je započeo Treći svjetski rat i inzistira da se obitelj skloni u improvizirano sklonište koje je sam izgradio. Godine 1995., u epizodi 6. sezone "Lisino vjenčanje", Lisin britanski zaručnik Hugh Parkfield u budućnosti posjećuje Moeovu krčmu s Homerom i Bartom, gdje spominju Drugi svjetski rat - kao i naknadni globalni sukob. Moe primjećuje da je Hugh Britanac i kaže mu da su im "spasili guzicu u Drugom svjetskom ratu". Na to Hugh odgovara: "Pa, mi smo spasili vašu guzicu u Trećem svjetskom ratu", na što Moe uzvraća: "To je istina."
| Foto: FOX
Iako su mnoge od ovih priča napisane kao satira i komedija, njihova nevjerojatna tendencija da se s vremenom pokažu točnima ostavlja obožavatelje da se pitaju što bi se od ovih predviđanja zaista moglo ostvariti u godinama koje dolaze. Bilo da se radi o tehnološkom napretku ili globalnim krizama, čini se da nam scenaristi Simpsona imaju još mnogo toga za poručiti.
| Foto: Istraživačice dr. sc. Caroline Hornstein Tomić, Maja Kurilić i Dora Bagić