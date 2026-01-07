Jeziva predviđanja Simpsona: Što nas sve čeka u 2026. godini?

U epizodi Simpsona iz 2012. godine pod nazivom "Them, Robot", umjetna inteligencija postaje sve moćnija i preuzima poslove stanovnika Springfielda. U toj epizodi 23. sezone, gospodin Burns zamjenjuje većinu zaposlenika nuklearne elektrane robotima, koji se na kraju okreću protiv njega, nakon čega ga spašavaju upravo otpušteni radnici. Proteklih godina svjedočimo sve većem prihvaćanju umjetne inteligencije, od ChatGPT-a do Google Geminija, za rješavanje i razradu svega, od dijeta i vježbanja do terapije. Neke tvrtke sada je uključuju i na radno mjesto, a izvršni direktor JPMorgana Jamie Dimon izjavio je za Fox News da će umjetna inteligencija "eliminirati poslove", ali da to nije razlog za paniku. ​- To ne znači da ljudi neće imati druge poslove. Moj savjet ljudima bio bi kritičko razmišljanje. Učite vještine. Naučite kako dobro komunicirati, kako pisati. Imat ćete mnogo poslova - rekao je prošlog mjeseca. | Foto: FOX