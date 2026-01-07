Obavijesti

Jeziva predviđanja Simpsona: Što nas sve čeka u 2026. godini?

Dugovječna animirana serija Simpsoni poznata je po svojim predviđanjima, a čini se da 2026. godina nije iznimka. Omiljena serija, koja se prvi put emitirala 1989. godine, može se pohvaliti brojnim epizodama koje su odjeknule u stvarnim svjetskim događajima godinama, a ponekad i desetljećima kasnije. Predvidjeli su predsjedničke mandate Donalda Trumpa i Joea Bidena, transformaciju Twittera u X, nastup Lady Gage na Super Bowlu, pa čak i pandemiju COVID-19...
Predviđanja za nadolazeću godinu nisu ništa manje neobična. Obožavatelji se usredotočuju na priče povezane s Trećim svjetskim ratom, novom vrstom super-gripe, preuzimanjem radnih mjesta od strane umjetne inteligencije, pametnim domovima, pa čak i izvanzemaljcima. Iako neka od predviđanja nisu bila vezana za određene datume, oštrooki gledatelji povezali su ih s nedavnim događajima koji bi mogli ukazivati na to da su vrlo blizu ostvarenja, piše Daily Mail. | Foto: FOX
