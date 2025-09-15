Obavijesti

PRIVUKLE TIMA BURTONA I LADY GAGU

Jezivi otok lutaka u Meksiku: 'Uklete su, noću šapuću i miču glave'. Zavirite - ako se usudite!

Duboko u mreži kanala Xochimilca, južno od Mexico Cityja, skriva se prizor iz najgorih noćnih mora - La Isla de las Muñecas, Otok lutaka. Ovaj komad zemlje nije poznat po prirodnim ljepotama, već po tisućama starih, unakaženih lutaka koje vise s drveća, vire iz koliba i nijemo promatraju posjetitelje praznim očnim dupljama...
Mexico: The Terrifying Island of the Dolls
Mjesto prožeto tragičnom legendom i paranormalnim pričama postalo je globalna senzacija mračnog turizma, a nedavno je njegova jeziva estetika poslužila kao savršena kulisa za glazbeni spot Lady Gage u režiji majstora makabričnog, Tima Burtona. | Foto: Carlos Tischler
