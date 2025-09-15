Jezivi otok lutaka u Meksiku: 'Uklete su, noću šapuću i miču glave'. Zavirite - ako se usudite!

Duboko u mreži kanala Xochimilca, južno od Mexico Cityja, skriva se prizor iz najgorih noćnih mora - La Isla de las Muñecas, Otok lutaka. Ovaj komad zemlje nije poznat po prirodnim ljepotama, već po tisućama starih, unakaženih lutaka koje vise s drveća, vire iz koliba i nijemo promatraju posjetitelje praznim očnim dupljama...
Mjesto prožeto tragičnom legendom i paranormalnim pričama postalo je globalna senzacija mračnog turizma, a nedavno je njegova jeziva estetika poslužila kao savršena kulisa za glazbeni spot Lady Gage u režiji majstora makabričnog, Tima Burtona.
| Foto: Carlos Tischler
Priča o otoku neraskidivo je vezana uz njegovog jedinog dugogodišnjeg stanovnika, Don Juliána Santanu Barreru. Sredinom 20. stoljeća, Barrera je napustio obitelj kako bi živio kao pustinjak na ovom izoliranom chinampi (umjetnom otoku). Prema najpoznatijoj verziji legende, nedugo nakon dolaska, Don Julián je u kanalu pronašao tijelo utopljene djevojčice.
| Foto: Cindy Vasko/Whitehotpox
Sljedećeg dana, na istom je mjestu plutala lutka. Uvjeren da pripada preminuloj djevojčici, objesio ju je na drvo kao znak poštovanja i kako bi umirio njezin nemirni duh.
Međutim, jedan čin poštovanja pretvorio se u pedesetogodišnju opsesiju. Progonjen duhom djevojčice, a prema nekim pričama i njezinim prijetnjama u snovima, Barrera je počeo sakupljati odbačene lutke iz kanala i smeća.
| Foto: Carlos Tischler
Mijenjao je povrće iz svog vrta za nove lutke, stvarajući vojsku plastičnih tijela kako bi zaštitio sebe i otok od zla. Nije ih popravljao; vješao ih je onakve kakve bi ih pronašao - slomljene, prljave, bez udova ili očiju.
| Foto: Cindy Vasko/Whitehotpox
Zanimljivo je da mnogi, uključujući i Barrerinu obitelj, sumnjaju u postojanje utopljene djevojčice, vjerujući da ju je on izmislio ili umislio, no to nije umanjilo snagu njegove misije.
| Foto: Cindy Vasko/Whitehotpox
Danas je otok dom, kako se procjenjuje, za oko 4.000 lutaka. Vrijeme i priroda učinili su ih još strašnijima. Lica su im prekrivena plijesni, kosa zapetljana u paučinu, a odjeća raspadnuta. Prizor je danju uznemirujuć, a noću postaje istinski zastrašujuć. Posjetitelji i Barrerini rođaci, koji sada brinu o otoku, kunu se u paranormalne aktivnosti.
| Foto: Cindy Vasko/Whitehotpox
Tvrde da lutke pomiču glave, ruke i otvaraju oči. Mnogi su navodno čuli kako lutke međusobno šapuću u tami. Njegov nećak, Javier Romero Santa, tvrdi da se i danas noću mogu čuti neobjašnjivi jecaji.
| Foto: Carlos Tischler
Jeziva reputacija otoka toliko je snažna da ga je 2022. godine Guinnessova knjiga rekorda službeno proglasila mjestom s najvećom svjetskom kolekcijom ukletih lutaka. Posjetitelji često ostavljaju darove lutkama u zamjenu za blagoslove ili čuda, a neki im čak mijenjaju odjeću, tretirajući ih kao svete objekte.
Ironija sudbine zaokružila je ovu mračnu priču 2001. godine. Don Julián Santana Barrera pronađen je mrtav, utopljen u kanalu, na istom mjestu gdje je, prema legendi, pronašao djevojčicu desetljećima ranije. Njegova smrt samo je pojačala misterij i privukla još veću pozornost na otok.
Ta je pozornost kulminirala kada su Tim Burton i Lady Gaga odabrali upravo ovu lokaciju za snimanje spota za pjesmu "The Dead Dance", povezanu s popularnom Netflixovom serijom "Wednesday". U spotu, pjevačica, stilizirana da izgleda poput jedne od lutaka, pleše među jezivim figurama, savršeno stapajući globalnu pop kulturu s lokalnim folklorom. Otok je također bio tema brojnih dokumentaraca o paranormalnom, poput Ghost Adventures i Lore, čime je zacementirao svoj status kultne horor lokacije.
| Foto: Carlos Tischler