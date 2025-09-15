Jezivi otok lutaka u Meksiku: 'Uklete su, noću šapuću i miču glave'. Zavirite - ako se usudite!

Sljedećeg dana, na istom je mjestu plutala lutka. Uvjeren da pripada preminuloj djevojčici, objesio ju je na drvo kao znak poštovanja i kako bi umirio njezin nemirni duh. Međutim, jedan čin poštovanja pretvorio se u pedesetogodišnju opsesiju. Progonjen duhom djevojčice, a prema nekim pričama i njezinim prijetnjama u snovima, Barrera je počeo sakupljati odbačene lutke iz kanala i smeća. | Foto: Carlos Tischler