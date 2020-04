'Jubito' generacijo, sjećaš li se Bobe smrada i princeze Ozane?

Na današnji dan, prije 15 godina, objavljen je prvi video na internetskom servisu YouTube.

Radilo se o video-uratku pod nazivom Me at the zoo (Ja u zoološkom vrtu), a osobito je zanimljivo da se taj video još uvijek može pogledati na YouTubeu.

Uradak je uploadao Jawed Karim, jedan od osnivača YouTubea, i to pod korisničkim imenom “jawed”.

POGLEDAJTE VIDEO:

Taj video traje samo 19 sekundi, niske je rezolucije, a prikazuje posjet Jaweda Karima zoološkom vrtu u San Diegu. Kratki film o kojem je riječ snimio je Yakov Lapitsky, a do danas je premašio 90.000,000 pregleda.

Youtube danas koriste sve generacije, i one starije i mlađe. Na njemu se zabavljaju, uz pomoć njega slušaju glazbu, uče svirati, šminkati se, educiraju se, gledaju filmove i još mnogo toga.

Bio jednom Jubito. Današnji tinejdžer nas pita - a tko je to?

Skoro svi milenijalci u Hrvatskoj znaju za pojam 'Jubito'. Skoro nijedan današnji tinejdžer nema pojma što je to i pita 'je li to nešto za jesti'.

Za one koje ne znaju, da vam objasnimo. Bio jednom Ivica Kirin. Sada je gradonačelnik Virovitice, no od 2005. - 2008. bio je ministar unutarnjih poslova u vladi Ive Sanadera.

Kirin je za vrijeme svog mandata postao poznat po nespretnoj komunikaciji s medijima i brojnim verbalnim i drugim gafovima. Mnogi od njih su postali predmet satiričkih video-kompilacija na YouTubeu od čega je najpoznatiji insert pod nazivom Kiro prosviro. Kirin je, komentirajući to, YouTube nazvao Jubitoom zbog čega je stekao nadimak Jubito ministar.

I tako, na 15. rođendan tog našeg 'Jubitoa' odlučuli smo na jednom mjestu skupiti urnebesne klipiće koje smo obožavateli imitirati i prebacivati si 'infraredom' s mobitela na mobitel. Youtube je tada tek počinjao, parodija je bilo na tisuću.Tko se ne sjeća Bobe smrada iz 'Gospodara prstenova', a tek Pervanove Večernje škole i Malnarove Noćne more? Tu su bili i 'Metak metak' i 'Ae reko šta je'... U ime tih vremena...

'De ti se zakopaj u džubre!'

Zemunac u transu: 'AAAAAA SVEEEE'

Jedni i jedini: Sateliti i Facebook

Nećeš, oćeš, jako je dobra

Princeza Ozana i kako napraviti sendvič za školu

Perspektivna djevojka 'Manekenka da budem'

Legendarni Bobo Smrade

Milka iz Udbine

Parodija na Madonninu 'Lika A Prayer': Uhapsiše nevinog-a...

Vuk - AE, REKO, ŠTAE, NE TRZA

Urnebesnih snimki ima pregršt i nisu sve tu, no ovo je samo prvi dio prisjećanja na legendarne Youtube klipiće...