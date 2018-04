Kad Vlada kontrolira vaš um: Drogirali ih neprekidno 77 dana

*Kroz sedam nastavaka donosimo vam neke priče iz povijesti za koje su se dugi niz godina smatrale da su tek teorija zavjere. No, za svaku do njih se kasnije ispostavilo da su bile istinite... Objavljujemo drugi nastavak.

Projekt MK-ultra, ili MKultra je bio projekt kodnog imena za skrivene tajne operacije kontrole uma i program kemijskog ispitivanja koju je vodio Ured za Znanstvenu Inteligenciju tijekom Hladnog rata.

Program je započeo početkom 1950-ih, a trajao je barem do kasnih 1960-ih, te je koristio američke i kanadske državljane kao "pokusne kuniće". Ti pokusi sastojali od pokušaja upravljanja mentalnim stanjima ljudi i mijenjanja funkcija mozga pomoću droga i ostalih kemikalija, hipnoze, deprivacije osjetila, izolacije, verbalnog i seksualnog zlostavljanja te različitih oblika mučenja.

Cilj je bio pronaći tehniku kontrole ljudskog ponašanja za potrebe kontrašpijunaže i tajnih akcija. Agenti središnje obavještajne agencije SAD-a koristili su i terapije elektrošokovima, ali i drogiranje LSD-om. Eksperimenti su provodili na prostitutkama, zatvorenicima i ljudima sa mentalnim bolestima i to vrlo često bez njihovog znanja i pristanka. Jedan od takvih eksperimenata sastojao se od davanja droge sedam dobrovoljaca neprekidno 77 dana…

Kontrola stranih vođa

Sve je počelo 13. travnja 1953. godine. Program je odobrio tadašnji direktor CIA-e Allen Dulles. Projekt MKUltra režirao je Sidney Gottlieb, američki kemičar i špijun koji je drogu LSD uveo CIA-i. Opskrbljeni tehnikama kontrole uma koje su koristili Sovjeti, Kinezi i Sjeverno Korejci, Amerikanci su htjeli izmisliti nove i bolje taktike, u kojima su htjeli manipulirati stranim vođama pomoću droga.

Iako su u javnost u to vrijeme izašle informacije što CIA radi, nitko nije vjerovao. Detalji o ovom zloglasnom projektu pojavili su se 1975. i premda su mnogi dokumenti uništeni, javnost je doznala što im je vlada radila.

Taj projekt inspirirao je i filmsku industriju pa se njegovom tematikom bave filmovi poput 'The Manchurian Candidate' (Mandžurijski kandidat) i 'The Men Who Stare At Goats' (Ljudi koji bulje u koze).