Kaitlyn je zvijezda društvenih mreža. Sve je krenulo iz dosade. Evo koliko zaradi po objavi!

'OPASNI MISTIK'

FOTO Neki su bili sigurni da je on vrag u ljudskoj koži: Kako je neuki Rasputin osvojio dvor...

Grigorij Jefimovič Rasputin (1869.–1916.) ostaje jedna od najkontroverznijih i najfascinantnijih figura posljednjih godina carske Rusije. Od blatnjavih seoskih puteva Sibira do intimnih odaja carske palače, njegov uspon bio je munjevit, a pad tragičan i krvav. Neki su sigurni kako je bio istinski mistik s darom iscjeljenja, većina smatra da je bio karizmatični seljak koji je, zahvaljujući svojoj osobnosti, ušao u prostor politike u trenutku duboke krize carstva...