Kaitlyn je zvijezda društvenih mreža. Sve je krenulo iz dosade. Evo koliko zaradi po objavi!

Kaitlyn Krems (25) poznata je američka influencerica i manekenka koju na raznim društvenim mrežama prati oko tri milijuna ljudi. Pojavila se u reality showu Miss/Match, ostvarila je neke manje glumačke uloge, nada se kako bi jednog dana mogla biti filmska zvijezda...
| Foto: Kaitlyn Krems/Instagram
Foto: Kaitlyn Krems/Instagram
| Foto: Kaitlyn Krems/Instagram
Pojavila se u reality showu Miss/Match, ostvarila je neke manje glumačke uloge, nada se kako bi jednog dana mogla biti filmska zvijezda...
| Foto: Kaitlyn Krems/Instagram
Do prije koju godinu bila je obična američka djevojka, dobra u školi, a onda je iz dosade za vrijeme pandemije covida počela objavljivati na TikToku i broj pratitelja je 'eksplodirao'.
| Foto: Kaitlyn Krems/Instagram
"Nikad nisam planirala biti influencerica. Samo sam počela snimati jer me to zabavljalo, i odjednom su ljudi to zavoljeli. Još uvijek učim kako sve to funkcionira!“, kazala je jednom prilikom.
| Foto: Kaitlyn Krems/Instagram
"Njezine snimke izgledaju kao razgovori s prijateljem. zbog čega je izuzetno privlačna generaciji Z", pisali su o njoj američki mediji.
| Foto: Kaitlyn Krems/Instagram
rema nekim izvorima, Kaitlyn zarađuje između 10.000 i 20.000 dolara po TikTok objavi te 5.000 do 10.000 dolara po Instagram objavi.
| Foto: Kaitlyn Krems/Instagram
Obožava životinje, fitness, voli putovanja, govori tri jezika...
| Foto: Kaitlyn Krems/Instagram
Američki mediji i društvene mreže šuškaju i kako priprema podcast s kojim bi ušla u svijet 'mainstream' slave, ne samo internet...
| Foto: Kaitlyn Krems/Instagram
"Budi ono što jesi, jer svatko drugi je već zauzet. Nosim što volim, radim što me veseli, i ne brinem što drugi misle.“, poručila je jednom prilikom...
| Foto: Kaitlyn Krems/Instagram
Kad su je pitali o tome kako se probila, imala je spreman odgovor... "Muškarci vole grudi!", kroz smijeh kaže Amerikanka, koja i zna što sa zaradom...
| Foto: Kaitlyn Krems/Instagram
"Želim napraviti nešto pozitivno s tim novcem. Želim uložiti u više stvari, nabaviti nekretninu, donirati humanitarnim udrugama... Voljela bi donirati što više novca skloništima za mačke i pse, zaista volim životinje. Donirala bi i ustanovama koje se brinu o našim vojnim veteranima", kaže ova influencerica...
| Foto: Kaitlyn Krems/Instagram
