Louvre objavio prvu fotku krune koju su ukrali: 'Deformirana je. Ispala im je, fale i dijamanti...'

Louvre je objavio prvu fotografiju neprocjenjive krune carice Eugénie koju su lopovi ispustili tijekom pljačke vrijedne oko 90.000 eura u svjetski poznatom francuskom muzeju umjetnosti. Dragocjeni povijesni predmet napustila su četiri muškarca dok su bježali s mjesta zločina u Parizu prošlog listopada, prenosi Daily Star

Kruna je zgnječena, ali se može u potpunosti obnoviti

Glasnogovornik Louvrea potvrdio je u četvrtak da je povijesni komad "zgnječen i značajno deformiran".

​- Zadržala je gotovo potpunu cjelovitost, što omogućuje njezinu potpunu restauraciju - dodao je.

Lopovi su oštetili krunu kutnom brusilicom tijekom njenog vađenja iz ojačane staklene vitrine u galeriji Apollo u Louvreu. Gotovo sve njezine komponente su i dalje prisutne, s izuzetkom jednog od osam zlatnih orlova koji je ukrašavaju. Kruna je također izgubila deset od 1354 dijamanta, dok je zadržala svih 56 smaragda.

Foto: PROFIMEDIA

U izjavi objavljenoj na francuskom u srijedu, iz Louvrea su poručili: "Iako je oblik krune promijenjen, njezini sastavni dijelovi su gotovo svi i dalje prisutni."

U obnovu se uključuju vodeće draguljarske kuće

Odbor stručnjaka, na čelu s predsjednicom i direktoricom muzeja Laurence des Cars, "savjetovat će o odabiru načina restauracije". Prema pisanju EuroNewsa, predstavnici pet francuskih draguljarskih kuća - Mellerio, Chaumet, Cartier, Boucheron i Van Cleef & Arpels - pružit će svoju podršku u operaciji obnove.

Krunu carice Eugénie naručio je Napoleon III. za Svjetsku izložbu 1855. godine. Louvre ju je otkupio 1988. godine i jedna je od rijetkih kruna koje su pripadale nekom suverenu, a koje još uvijek postoje u Francuskoj, budući da su mnoge uništene nakon Revolucije 1789. godine.

Foto: PROFIMEDIA

Četiri muškarca trenutno su u pritvoru i čekaju suđenje zbog pljačke, no vjeruje se da su glavni organizatori još uvijek na slobodi, zajedno s ostalim ukradenim nakitom. [Među ukradenim predmetima nalaze se i broš s 2348 dijamanata te tijara s 1083 dijamanta, a sve su ih nekoć nosili rođaci Napoleona Bonapartea.

Tijekom pljačke pet zaštitara je pobjeglo, dok je policija, koja je reagirala na alarm, stigla prekasno i vidjela samo kako banda nestaje na dva skutera. Ipak, sve su ih na kraju uhvatili nakon što su ostavili tragove DNK.

Louvre je 2024. godine posjetilo gotovo devet milijuna posjetitelja, od kojih su 80 posto bili stranci, uključujući stotine tisuća ljudi iz Ujedinjenog Kraljevstva.

Oni koji kradu povijesne umjetničke predmete često rade po narudžbi trgovaca koji ih neće moći prodati na crnom tržištu. Umjesto toga, nakit će se držati skrivenim, a u njemu će uživati glavni kriminalac koji je naručio pljačku. Alternativno, kriminalci mogu odlučiti razbiti komade i prodavati dragulje i zlato odvojeno, kako bi prikrili njihovo povijesno podrijetlo.