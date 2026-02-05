FOTO Neki su bili sigurni da je on vrag u ljudskoj koži: Kako je neuki Rasputin osvojio dvor...

Rasputin nije bio ni svetac ni demonski manipulator. Bio je karizmatični, neobrazovani seljak s izraženim religioznim uvjerenjem, snažnim psihološkim utjecajem na ljude i neobičnom sposobnošću da se probije u najviše krugove. Našao se u središtu dvora u trenutku duboke političke, vojne i društvene krize. Njegov stvarni politički utjecaj bio je ograničen i posredan (preko carice), ali simbolički ogroman: postao je utjelovljenje nepovjerenja prema vlasti koja je gubila kontrolu nad državom i narodom. Legenda o 'ludom monahu', kojeg su pokušali otrovati, ustrijeliti više puta i baciti u rijeku, a on se ipak borio do posljednjeg daha, nastala je iz mješavine stvarnih činjenica, ratne propagande, aristokratskih tračeva i kasnijih romantičnih interpretacija. Upravo zato Rasputin i više od stoljeća kasnije ostaje fascinantna figura na granici povijesti i mita. | Foto: Profimedia