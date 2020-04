Kako korona nije ukrala Uskrs, iako se Grinč prerušio u Kovida

Unatoč tome što se uistinu jako trudio, naš junak nije uspio u svom naumu. Prerušen u zeleni virus sa šiljcima možda nas je sve htio rastaviti, ali nam uskrsnu atmosferu i još jaču želju da se uskoro vidimo uživo nije uspio ukrasti. Duh Tkograđana bio je jači od Grinča koji ovaj put nastupa u odijelu 19-godišnjeg Kovida.

Inače, doznali smo da to malo zeleno čudovište mrzi Uskrs i sve što je vezano uz njega. Porijeklom je iz Kine, no lijepo mu je svagdje. Pustolovan je duh, kaže, nikad ne može duže ostati na jednom mjestu. Zato se nezadovoljan stalno seli. Trenutno razmišlja kako stanovnicima Tkograda uništiti uskrsnu radost.

- Ne smiju se zbog mene družiti, ručati zajedno, ići na mise, a svejedno vidim da im duh ne jenjava. Kako i zašto pak to? A napravio sam sve što je u mojoj moći da im to pokvarim - pomislio je Grinč.

- K vragu, nisam znao da ću time napraviti kontra efekt. Sada su Tkograđani još kreativniji u pronalaženju načina kako ostati u kontaktu i nastaviti svoju tradiciju i prakticirati vjeru. K vragu, pa sad tek shvaćaju koliko su se uzimali zdravo za gotovo i jedan uz drugog su duhom tu, više nego ikad prije. K vragu! - shvatio je da je imao krivu strategiju.

- I dalje vidim da slave Uskrs, da se mole i oni koji se dosad nisu molili, pa nisam uopće znao da su ljudi toliko nepokolebljivi?! - priznao je napokon i svoj osobni poraz.

Zašto uopće ovih uskršnjih dana uopće spominjati Grinča, pogana mi duša...

Pa jer se dogodio pokušaj krađe, a nije se znalo tko je počinitelj. Netko je pokušao ukrasti uskršnji mir i nadu u bolje sutra u ovoj globalnoj pandemiji, a vi slobodno procijenite da to nije Grinč prerušen u Kovida. Nitko ga nije vidio, nije se javio i priznao da je to on.

Ali mi znamo da je on tu i da sve dok ga se klonimo, nema tog Grinča koji nam može ukrasti Uskrs.

Zato drago čudovište, skini tu svoju zelenu masku i radije otputuj negdje daleko od ove planete, tako i tako si avanturist po prirodi.

Evo, baš sam čula da turističke agencije diljem svijeta nude jedan jednosmjerni izlet u drugu galaksiju, odi, svi preporučuju, nećeš zažaliti! Želimo ti sretan put!

A za sve ostale koje danas slavite Uskrs u malo drugačijem izdanju nego prošlih godina, donosimo red mema kojima vas u apokaliptična vremena uveseljavamo jer - smijeh je lijek!