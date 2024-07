Kekin o erotomanu Saši: Taj lik još ima sljedbenike! I Bitorajac je smišljao imena vrućih filmova

Mislim da je lakše tumačiti karikirane likove jer su samim time zanimljivi. Saša je konstantno malo prenaglašen u svojim reakcijama, malo preuzbuđen oko svojih nagona i zadovoljenja istih. S druge strane, nije bio toliko nerealan da se dio publike ne bi mogao identificirati s njime, a to je ključno da ti bude taj perverznjak koliko god bio u najmanju ruku čudak bude drag, rekao nam je Mile Kekin o svojoj legendarnoj ulozi u popularnoj domaćoj seriji 'Bitange i princeze'.

Kekin je utjelovio Erotomana Sašu koji je često dolazio u videoteku i tražio filmove za odrasle, a nazivi filmova bili su parodija na svjetske filmske blockbustere.

- Mislim da sam uspio pogoditi tu kombinaciju da je ostao taj lik i kroz sve ove godine tako popularan da ima, vidim na internetu, cijelu sljedbu koja razmjenjuje odnosno podsjeća na sve te scene i naslove koje je Saša konzumirao po videotekama - otkrio nam je Mile.

Scenaristi su imali veliku ulogu u osmišljavanju naziva filmova, a pomogao im je i omiljeni Robi Kumerle.

- Mislim da nisu stvarni, što pak ne znači da ih ne možemo u svojoj mašti odvrtjeti kojom prilikom. Ti naslovi su smišljeni od strane scenarista i koliko znam, i Rene Bitorajac je bio dosta kreativan u smišljanju naslova. Možda odem na Google kasnije pa pogledam postoji li stvarno Gladijajator - kroz smijeh nam je rekao glazbenik i glumac.

Serija 'Bitange i princeze' brzo je osvojila publiku u Hrvatskoj, a rađena je po uzoru na popularne 'Prijatelje'. Serija je dostupna i na YouTubeu, a i skoro 20 godina od premijere osvaja gledatelje.

- Kad smo krenuli snimati seriju, ja sam nekako mislio da zbog slenga i općenito humora da će biti bolje prihvaćeno u Zagrebu nego bilo gdje drugdje. Međutim, kako sviram po regiji, vidim da je serija apsolutni evergreen i u Bosni i Hercegovini te Srbiji gdje se konstantno reprizira pa svaki put ostanem iznenađen koliko je ta serija odzvonila, ne samo u Hrvatskoj nego i šire - zaključio je Mile.

A ovo je popis filmova koje je Saša tražio kod Gazde u videoteci:

Gladijajator

Kara te kid 1,2,3

Masakr s motornim dildom 1,2,3

Kako je počela prostitucija na mom otoku

Gurni muški

Alisa u zemlji uda

"Vlakić" u snijegu

Neki to vole veće

Napad na policijsku stražnjicu

Genijalni ud

Prijebite osumnjičene

Robin Ud - Muškarci, u tajnicama

Salaš u maloj riti

Spermudski trokut

Aleksandrov veliki

Sperminator

Svrši drugi dan

Svršavanje vojnika Ryana

Maratonci prče počasni guz

Društvo krutih penisa

Ljudi u crnoj

Lepa seka lepo gore

Draga povećao sam penis

Ispovijesti opasnog uda

Polucijska akademija

Njoj se guzi u ćuzi

Neki to vole kruće

Sve predsjednikove grudi

Oralni ured

I konji uživaju, zar ne?

Njoj se gnječi u vreći

Pogodi tko dolazi na orgije

Lessie se vraća krući

Anal konda

Adam i ševa

Analgedon

Špijun koji me bolio

Dva kruta, i jedna koja guta

Gospodar Prsa: Prsata Družina

Alisa u zemlji muda

Kitanik

Kitili smo Jelku

Napaljeon

Matrixxx

Robin ud i muškarci u tangicama

On joj daje iz potaje

Šta je Iva primila 21 listopada

Kita Kralja Artura

Edvard kitoruki

Mobi Kit