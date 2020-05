Kina radi na Covidu-20 koji će biti popularniji od prethodnika

Znanstvenici iz kineskog Wuhana nakon i više nego uspješnog prvog dijela korona virusa planiraju 'izbaciti' i novu verziju te ga nazvati Covid-20.

- Poboljšana verzija virusa ovaj put će biti podmetnuta u lokalnog psa lutalicu koji će je lakše prenositi među mještanima, a mještani će potom miješati se s ostalima. Prošli put smo pogriješili sa šišmišem - javili su iz kineskog laboratorija koji financira vojska.

Foto: 24sata/montaža

Već krajem ljeta planiraju izbaciti prvi model, no još skrivaju po čemu će se biti bolji od prvog djela. Svakako prognoziraju da će biti bolji, da će izazvati više panike, oboriti sve rekorde prodaje maski...

- Svjesni smo toga da su ljudi naučili biti oprezniji i prati ruke, no računamo na to da će do ljeta zaboraviti na sva pravila, opustiti se i tu ih čekamo - poručuju Kinezi te napominju da će Covid-20 svakako dati priliku i svim prevarantima da zarade na njemu.

***Napomena: Svaka sličnost sa stvarnim događajima i osobama je slučajna, sadržaj je satirične prirode i tu je s namjerom da pokuša nasmijati narod***