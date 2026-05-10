SREĆA U ŠTALI KRAJ ZAGREBA Kobila se oždrijebila na Majčin dan: 'Plakali smo od sreće'

Može li ljepše početi Majčin dan, kaže nam uzbuđeno čitateljica 24sata iz Zagreba koja je noć provela u štali u okolici Zagreba. Strpljivo su čekali 11 mjeseci da im se kobila oždrijebi, no kako je prenijela dva dana, a može i mjesec dana kasnije od predviđenog termina ždrijebljenja, nisu očekivali bebu baš na Majčin dan.

- Ne spavamo noćima promatrajući na kamerama kada će joj krenuti trudovi. Htjeli smo biti spremni ako joj zatreba pomoć jer kao i kod ljudi, nekada i kobilama treba uskočiti u tim trenucima. No kako to obično biva, od silnog čekanja, brže se oždrijebila nego smo mi stigli do boksa - kaže nam nasmijano vlasnica.

- Nešto prije dva ujutro vidjela sam da je silno postala nervozna i već sam se krenula oblačiti, kada joj je pukao vodenjak. U roku od šest minuta malena je bila vani, hvala Bogu, živa i zdrava. Plakali smo od sreće jer vidjeti kako živo biće dolazi na svijet potpuno nas je preplavilo. Malena je ista mama, barem stasom, a ako bude i karakterom, onda je to zaista dobitna kombinacija - priča naša čitateljica koja nam je ustupila videa i fotografije.

Dolazak konjske bebe imaju zabilježen zauvijek jer je sve snimila kamera preko koje su pratili ponašanje kobile.

- Suprug je prvi ušao boks dok je ždrebica još bila zadnjim nogama u mami i prekrivena posteljicom. Oni koji nemaju baš doticaja s konjima često pitaju “Zar vas nije strah da kobila ne udari” no konji vas prepoznaju i osjete energiju i ako ste stalno s njima, kao mi, znaju dobro da im nećete nauditi pa su i mirni. Ipak, opreza nikada dosta - dodaje čitateljica.

- Ne znamo još kako će se zvati, ali sigurno smo da će svima uljepšavati dane svojim nestašlucima i odrastanjem kao što je i nama ovu sunčanu nedjelju - zaključila je.

Za ždrijebe je ovo najljepši period kada je šest mjeseci uz majku i njezino mlijeko, a onda se mora odvojiti.

- Najbolje je da se nakon pola godina odvaja od majke, što zna biti teško i za vlasnike jer tada ždrijepci glasno dozivaju mamu, mi bismo rekli da plaču i ne znaju zašto ne mogu više biti s njom. Ali to je prirodni proces.

Od malena s njima radimo, dižemo im noge za buduća čišćenja kopita, obrezivanja i potkivanja, učimo ih na ulari povodac, a ujahivanje ide nakon druge godine. Prije treće godine se ne jašu. Moraju se razviti kako treba i ojačati, da bi nas mogli nositi - pojasnila je.