Obavijesti

Viral

Komentari 0
MOŽE LI LJEPŠE?

SREĆA U ŠTALI KRAJ ZAGREBA Kobila se oždrijebila na Majčin dan: 'Plakali smo od sreće'

Piše Anamarija Burazer,
Čitanje članka: 3 min
SREĆA U ŠTALI KRAJ ZAGREBA Kobila se oždrijebila na Majčin dan: 'Plakali smo od sreće'
6
Foto: Privatni album

Na rubu Zagreba, u dva sata u nedjelju, vlasnici su svjedočili dolasku ždrijebice kojoj je trebalo svega šest minuta da prvi puta ugleda majku

Admiral

Može li ljepše početi Majčin dan, kaže nam uzbuđeno čitateljica 24sata iz Zagreba koja je noć provela u štali u okolici Zagreba. Strpljivo su čekali 11 mjeseci da im se kobila oždrijebi, no kako je prenijela dva dana, a može i mjesec dana kasnije od predviđenog termina ždrijebljenja, nisu očekivali bebu baš na Majčin dan.

POGLEDAJTE GALERIJU:

6
Foto: Privatni album

- Ne spavamo noćima promatrajući na kamerama kada će joj krenuti trudovi. Htjeli smo biti spremni ako joj zatreba pomoć jer kao i kod ljudi, nekada i kobilama treba uskočiti u tim trenucima. No kako to obično biva, od silnog čekanja, brže se oždrijebila nego smo mi stigli do boksa - kaže nam nasmijano vlasnica.

Foto: Privatni album

- Nešto prije dva ujutro vidjela sam da je silno postala nervozna i već sam se krenula oblačiti, kada joj je pukao vodenjak. U roku od šest minuta malena je bila vani, hvala Bogu, živa i zdrava. Plakali smo od sreće jer vidjeti kako živo biće dolazi na svijet potpuno nas je preplavilo. Malena je ista mama, barem stasom, a ako bude i karakterom, onda je to zaista dobitna kombinacija - priča naša čitateljica koja nam je ustupila videa i fotografije.

Dolazak konjske bebe imaju zabilježen zauvijek jer je sve snimila kamera preko koje su pratili ponašanje kobile.

- Suprug je prvi ušao boks dok je ždrebica još bila zadnjim nogama u mami i prekrivena posteljicom. Oni koji nemaju baš doticaja s konjima često pitaju “Zar vas nije strah da kobila ne udari” no konji vas prepoznaju i osjete energiju i ako ste stalno s njima, kao mi, znaju dobro da im nećete nauditi pa su i mirni. Ipak, opreza nikada dosta - dodaje čitateljica.

Foto: Privatni album

- Ne znamo još kako će se zvati, ali sigurno smo da će svima uljepšavati dane svojim nestašlucima i odrastanjem kao što je i nama ovu sunčanu nedjelju - zaključila je.

Za ždrijebe je ovo najljepši period kada je šest mjeseci uz majku i njezino mlijeko, a onda se mora odvojiti.

- Najbolje je da se nakon pola godina odvaja od majke, što zna biti teško i za vlasnike jer tada ždrijepci glasno dozivaju mamu, mi bismo rekli da plaču i ne znaju zašto ne mogu više biti s njom. Ali to je prirodni proces.

Foto: Privatni album

Od malena s njima radimo, dižemo im noge za buduća čišćenja kopita, obrezivanja i potkivanja, učimo ih na ulari povodac, a ujahivanje ide nakon druge godine. Prije treće godine se ne jašu. Moraju se razviti kako treba i ojačati, da bi nas mogli nositi - pojasnila je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Želi imati najveće grudi na svijetu, a sad pati: 'Ne želim ih smanjiti! Ali doktori govore...'
SVESTRANA LORENA

FOTO Želi imati najveće grudi na svijetu, a sad pati: 'Ne želim ih smanjiti! Ali doktori govore...'

Lorena Fabiana Colotta (53), poznatija kao Sabrina Sabrok, argentinsko-meksička je pjevačica, model, voditeljica i glumica koja je karijeru izgradila na šokiranju javnosti opsesijom plastičnim operacijama. Davno si je zacrtala jedan cilj - želi imati najveće grudi na planeti. Ali sad se 'bori' za njih, stradala joj je kralježnica, vjerojatno će morati na operaciju smanjivanja grudi...
Suđeno im je biti skupa: Najjači ljubavni parovi po horoskopu
SRODNE DUŠE

Suđeno im je biti skupa: Najjači ljubavni parovi po horoskopu

Bik i Rak u potpunosti razumiju jedan drugog. Ova dva horoskopska znaka su snažno povezani, kako na fizičkoj tako i na emocionalnoj razini, a ta povezanost s vremenom samo raste
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a 13. svibnja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026