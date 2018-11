'Kolinda je osvojila Ruse, ona je spasiteljica, neka opet grli sve'

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović toliko je svojim neformalnim ponašanjem na nedavno održanom Svjetskom nogometnom prvenstvu očarala Ruse da su sada o njoj počeli pisati i pjesme. Ruska pjevačica Alina Zakharova svoju najnoviju pjesmu posvetila je upravo hrvatskoj predsjednici. Sama je za pjesmu Kolinda napisala muziku i tekst, a s njom smo porazgovarali u Moskvi nakon što je spot za pjesmu ‘Kolinda’ objavljen na njenom YouTube kanalu.

Naša predsjednica toliko ju je oduševila jednostavnošću i neformalnošću, o njoj se govori kao o predsjednici iz naroda pa su je mnogi u Rusiji počeli uspoređivati s pokojnom princezom Dianom. Pjevačici Alini velika je, pak, želja da s jednom od hrvatskih pjevačica napravi zajedničku pjesmu, gdje će ona pjevati o Hrvatskoj, a hrvatski kolega ili kolegica o Rusiji.

- Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović cijelo je vrijeme bila nasmijana, bila je atraktivna I jako se lijepo i dobro ponašala. Odmah su svi primijetili kako je bila uz svoju reprezentaciju, uz svoj narod i to su prepoznali ne samo Rusi nego i svi ostali posjetitelji Svjetskog nogometnog prvenstva. Mnogo predsjednika je posjetilo prvenstvo, ali jedini predsjednik koji je bio toliko uz svoju reprezentaciju i koji je bio odjeven u svoje nacionalne boje je bila Kolinda. To su također svi odmah primijetili i svima je to bila jako lijepo. Ona je samo po sebi lijepa žena - govori nam Alina Zakharova te dodaje da su Kolindu Grabar Kitarović Rusi uočili već na samom putu Hrvatske do finala, ali na finalu je, ističe, zablistala pred cijelim svijetom. Dojmilo ju je jako i što se hrvatska predsjednica lijepo odnosila ne samo prema hrvatskoj reprezentaciji nego i prema Francuzima.

- I o tome ja pjevam u svojoj pjesmi, o tome kako ona sve grli pod pljuskom, o tome da je čekamo da nam dođe u goste, da ćemo se ponovno svi zajedno snažno grliti i veseliti. Svi su je počeli smatrati gotovo kao rođenom sestrom, majkom - kaže Alina. Otkriva kako je nakon prvenstva započela u Rusiji, među ljudima, diskusija o Kolindi Grabar Kitarović te su njeni prijatelji, kolege umjetnici ne samo iz Moskve nego iż cijele Rusije pa i Gruzije, Bjelorusije ili čak iż SAD-a, također u tome sudjelovali. Počeli su razgovarati, razmjenjivati mišljenja o Kolindi. Svi su se složili da odaje dojam jako pozitivne osobe, osobe koja oko sebe odašilje pozitivne emocije.

- Ona dolazi iż svijeta politike, ali za razliku od ostalih ljudi iż tog kruga koji vrlo često odaju dojam ozbiljnosti, nedostupnosti, ona je unijela novu dimenziju, unijela je svjetlo i osmijeh u tu inače dosta mračnu sliku svjetskih menadžera. Niti jedan muškarac, koliko god da se trudio, nikad neće uspjeti unijeti toliko svjetla, toliko pozitive, toliko radosti poput nje. Svi su to primijetili i zbog svih tih kvaliteta razumljiva je želja vidjeti takvog pozitivnog čovjeka češće kod sebe u gostima. I upravo se o tome pjeva u mojoj pjesmi, o želji da Kolinda dođe na bilo koju svečanost. Jer, mnogi se slažu da ona izgleda kao predsjednik-svečanost. Mi naravno ne znamo sve detalje, ne živimo u Hrvatskoj, ali se nadamo da je sve tamo u redu i da su ljudi sretni. Također bi htjeli da svojom pozitivnom pojavom snažnije utječe na svijet politike i ako se već kod nas u Rusiji kaže "ljepota spašava svijet", ja želim da Kolinda bude ta koja će ga spasiti - kaže nam Alina Zakharova te otkriva da u spotu ne glume i ne plešu glumci već njeni prijatelji na koje je hrvatska predsjednica ostavila takav pozitivan dojam.

- . U pjesmi je pozivamo da nam se pridruži u svim zamislivim svečanostima – praznici, jubileji, rođendani, jer je očito da se radi o veseloj, radosnoj i društvenoj osobi. Ona bi mogla biti ukras bilo koje svečanosti, bilo koje fešte, bez obzira što se u isto vrijeme radi o ozbiljnoj, pametnoj ženi iż svijeta politike - kaže Alina koja smatra da se Kolindina dobrota ogleda i u tome što je u avionu letjela sa svojim ljudima, narodom, ekonomskom klasom.

- Ona se potrudila poslati i osobnu poruku ruskim navijačima. Jako se je lijepo i ljubazno cijelo vrijeme ponašala, pohvalila nas je kao domaćine - rekla je Alina koja je ujedno i kompozitor, scenarist, zapravo showman.