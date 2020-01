Kolinda zavija, kuma na krovu: Na ove priče ste klikali k'o ludi

Mi smo prenosili, vi ste klikali. Za početak nove godine prisjetili smo se TOP 10 ultra bizarnih priča i viralnih videa koje su obilježile 2019. godinu, a vas, naše čitatelje su šokirale, nasmijale ili začudile. Ima svega, od Kolinde koja 'zavija' preko ćelavih guma do zagrebačke studentice koja se želi zaposliti kod Bandića.

Muškarac je na Imguru podijelio fotografiju svoje perilice rublja na kojoj se vidi lice djeteta, koje izgleda kao da je zarobljeno unutra. Kada se smirio, otkrio je kako se da radi o majici s likom njegovog sina. Bilo je blizu!

Studentica iz Zagreba postala preko ljeta je postala hit na društvenim mrežama nakon što ju je N1 intervjuirao za Međunarodni dan mladih u centru grada. - Mladi nisu danas politički obrazovani. Politika je danas živi lopovluk, po meni. Država je prelijepa, pokradena je jako puno. Mislim da je to veliki problem današnjice - kazala je tada djevojka.

- Pokušavam da se što više obrazujem. Jezici što više. Što je broj jedan. Jer bez jezika si danas vrlo neobrazovan - kaže djevojka i dodaje da studira Javnu upravu.

- Zaposlila bih se u državnu firmu. Kod svoga Bandića. Ja Bandića stvarno uvažavam. Doprinio je gradu dosta. Nema čovjeka koji nije bar nešto pokrao u Hrvatskoj. Smatram da je Bandić dosta uložio u ovu državu. Tako da bih se htjela nekako zaposliti kod njega. Sutra kad završim fakultet - komentirala je tada studentica.

Na Instagram stranici Barstool Sports objavljena je snimka jedne pijane žene koja se brzinom munje širila društvenim mrežama.

Na videu se vidi kako policajac stavlja lisice ženi koju je prislonio na zid, a ona počne gurati svoju stražnjicu prema njegovu međunožju. Na snimku ste 'klikali kao ludi'.

Nakon što se na društvenim mrežama pojavila fotografija muškarca koji nalikuje na preminulog Stevea Jobsa, neki korisnici mreža počeli su spekulirati da je suosnivač Applea zapravo živ te da se skriva u Egiptu gdje je fotografija i nastala.

- Nisam ljubitelj teorija zavjere, no Jobs bi bio dovoljno lud da to napravi - komentirao je jedan od korisnika fotografiju na kojoj "Steve Jobs" ispija kavu u Kairu. Drugi se pak protive tom mišljenju.

There’s a conspiracy theory that Steve Jobs faked his own death to lead a simple life in Egypt. This is a photograph posted this week. I am skeptical that he would do this. But this photo does get you wondering. 🤔



If it isn’t him, it is evident that we all have doppelgängers. pic.twitter.com/5m2Eop4bEt