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Komunalci u Italiji pomogli pronaći listić od milijun eura

Piše HINA,
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Komunalci u Italiji pomogli pronaći listić od milijun eura
Foto: Canva (Ilustrativna fotografija)
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Listić je "nekim čudom bio netaknut" kada su ga pronašli radnici koji su pročešljali cijeli kamion smeća, kazao je Roberto Nicola Toscano, ravnatelj tvrtke SANB u južnoj talijanskoj pokrajini Apuliji za AFP u utorak.

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Dobitni lutrijski listić od milijun eura je pronađen u Italiji nakon što je očajna dobitnica zamolila komunalne radnike da joj ga pomognu pronaći, kazala je tvrtka za gospodarenje otpadom za AFP u utorak.

Listić je "nekim čudom bio netaknut" kada su ga pronašli radnici koji su pročešljali cijeli kamion smeća, kazao je Roberto Nicola Toscano, ravnatelj tvrtke SANB u južnoj talijanskoj pokrajini Apuliji za AFP u utorak.

Toscano je objasnio da je, kada je dobitnica otišla u lokalnu trgovinu u nedjelju kako bi provjerila listić, na uređaju pisalo da je riječ o "neisplativom" dobitku jer manje trgovine mogu isplatiti samo skromnije iznose.

Misleći da nije osvojila ništa, ostavila je listić u trgovini.

Kada se vratila kući, član njezine obitelji ju je obavijestio da su izvučeni brojevi koje uvijek odabire.

Odmah su otišli u dućan, no tamo su otkrili da je listić već bačen u smeće koje je odvezeno.

Pukom srećom su uspjeli pronaći kamion koji ga je odvezao te su ga zaustavili.

S obzirom na rizik koji potencijalno predstavlja otpad, odvezli su vozilo do posebne tvrtke koja je ovlaštena pretraživati smeće, pojasnio je ravnatelj SANB-a.

Djelatnici su cijeli dan pretraživali smeće te pronašli razne listiće i račune.

"Među njima je bio listić koji smo tražili, a koji je nekim čudom ostao netaknut", rekao je Toscano.

Kada je dobitnici kazao da su ga pronašli, "zaplakala je", kazao je.

"Zagrlio bih je, ali smo telefonirali", dodao je.

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