Biografija: Debbie Harry

Ako ste ikada zapjevali "Heart of Glass" ili osjetili zaraznu energiju pjesme "Call Me", onda ste već bili pod utjecajem Debbie Harry – žene čija je pojava promijenila lice rocka, punka i popa. No, iza platinasto plave kose i hladnog pogleda skrivala se priča o borbi, hrabrosti i neprekidnom traženju sebe. Ovo je životna priča Debbie Harry, glavne vokalistice benda Blondie i jedne od najprepoznatljivijih ikona novog vala.

Djetinjstvo u sjeni tajne

Deborah Ann Harry rođena je 1. srpnja 1945. u Miamiju kao Angela Trimble. Već sa svega tri mjeseca usvojili su je Richard i Catherine Harry te je odrastala u malom gradiću Hawthorne, New Jersey. Saznanje da je usvojena došlo je rano – s četiri godine – ali pravi identitet njezine biološke majke, koncertne pijanistice, otkrila je tek krajem 1980-ih. Iako je pronašla svoju majku, kontakt nikada nije uspostavljen, što je ostavilo trag na Debbie i njezinom kasnijem osjećaju pripadnosti.



Djetinjstvo je provela kao tipična djevojčica iz predgrađa, često lutajući šumom pokraj kuće, sanjareći o svijetu izvan granica New Jerseyja. Nakon završene srednje škole, upisala je umjetnički smjer na Centenary Collegeu i diplomirala 1965. godine. No, umjesto sigurnog posla, Debbie je sanjala veće snove – one koje su je vodile ravno u srce New Yorka.

Prvi koraci u velikom gradu

Dolazak u New York bio je početak njezinog preoblikovanja. Prije nego što je postala zvijezda, Debbie je radila sve i svašta: godinu dana bila je tajnica na BBC radiju, konobarila u legendarnom Max's Kansas Cityju, plesala kao go-go plesačica i čak nosila uši Playboy zečice. Ove raznolike uloge nisu je obeshrabrile, već su joj dale samopouzdanje i iskustvo koje će kasnije oblikovati njezinu scensku personu.



Glazbeni put započela je krajem 1960-ih kao vokalistica folk rock sastava The Wind in the Willows. Iako njihov album nije bio veliki uspjeh, Debbie je naučila što znači biti na pozornici, što će joj uskoro itekako koristiti.

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Rađanje Blondie i uspon na vrh

Prava prekretnica dogodila se 1974. godine, kada je s gitaristom Chrisom Steinom osnovala bend Blondie. Ime banda inspirirano je dobacivanjima muškaraca na ulici, što je Debbie kasnije s ironijom pretvorila u svoj zaštitni znak. Blondie su postali redovni gosti njujorških klubova Max's Kansas City i CBGB, gdje su dijelili scenu s Ramonesima i Talking Headsima, stvarajući temelje punk i new wave scene.



Debbie je brzo postala simbol tog doba – njezina fotogeničnost, izazovan stil i platinasta kosa odražavali su bunt i slobodu. No, iza kulisa, Debbie je bila i ranjiva, što je priznala u memoarima. U to vrijeme, doživjela je i traumatičnu pljačku i napad u vlastitom domu, o čemu je kasnije progovorila, pokazujući snagu i ranjivost koja je prožimala njezinu umjetnost.



Prvi istoimeni album "Blondie" (1976.) prošao je skromno, ali već "Plastic Letters" (1978.) i posebno "Parallel Lines" (1978.) s megahitom "Heart of Glass", katapultirali su bend na svjetske ljestvice. Debbie je krasila naslovnice Rolling Stonea, a Blondie su postali sinonim za novu glazbenu eru.



Hitovi poput "Call Me", "Atomic", "The Tide Is High" i "Rapture" (prvi rap singl na vrhu Billboarda) učinili su ih globalnim fenomenom. Debbie i Chris Stein povezali su se s grafiti umjetnikom Fab Five Freddyjem i hip-hop scenom Bronxa, a Andy Warhol ju je ovjekovječio u seriji portreta – potvrda da je Debbie Harry postala umjetnička i pop ikona.

Solo karijera, film i borba s demonima

Nakon vrhunca slave, Blondie su se raspali 1982., ponajviše zbog bolesti Chrisa Steina, ali i iscrpljenosti. Debbie se povukla iz glazbe kako bi brinula o partneru, pokazujući koliko je njihova veza bila duboka. Iako su se kasnije razišli, ostali su bliski prijatelji, a ona je postala kuma njegovim kćerima.



Debbie je započela solo karijeru s albumom "KooKoo" (1981.), koji je producirao Nile Rodgers. Naslovnica, na kojoj joj metalne igle probadaju lice, izazvala je kontroverze, ali i pokazala njezinu sklonost šokiranju i pomicanju granica. Iako solo izdavanja nisu bila komercijalno jednako uspješna kao Blondie, pjesme poput "French Kissin' in the USA" i suradnje s brojnim umjetnicima održale su je u središtu pažnje.



Upustila se i u glumačke vode – nezaboravna je uloga u Cronenbergovom kultnom filmu "Videodrome" (1983.), a kasnije i u "Hairspray" Johna Watersa. Njezin glumački opus obuhvaća više od 30 filmova, a kritičari su je često hvalili zbog autentičnosti i karizme.



No, život nije bio samo glamur. Debbie je otvoreno govorila o borbi s ovisnošću o drogama i o teškim trenucima kroz koje je prolazila, ali i o tome kako je pronašla snagu za novi početak.

Nordoff Robbins O2 Silver Clef Awards | Foto: Keith Mayhew/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Povratak Blondie i neumorna energija

Krajem 1990-ih, Blondie su se ponovno okupili i ponovno osvojili top-ljestvice s hitom "Maria". Slijedili su albumi "No Exit", "The Curse of Blondie", "Panic of Girls", "Ghosts of Download" i "Pollinator", dok je Debbie paralelno gradila i solo karijeru, surađujući s brojnim suvremenim glazbenicima i bendovima.



Njezina sposobnost da se prilagodi novim žanrovima i suradnja s umjetnicima različitih generacija pokazala je koliko je njezin utjecaj dubok i trajan. Memoari "Face It" iz 2019. godine otkrili su i njezinu osobnu stranu, ranjivosti, pobjede i poraze, ali i neugaslu znatiželju i ljubav prema umjetnosti.

Privatni život i nasljeđe

Danas Debbie Harry živi u New Jerseyju, okružena ljubimcima, daleko od svjetala reflektora, ali još uvijek aktivna i inspirativna. Otvoreno govori o svojoj prošlosti, odnosima, biseksualnosti i žaljenju što nije imala djecu, ali i o tome kako je umjetnost uvijek bila njezin spas.



Debbie Harry ostaje simbol emancipacije, hrabrosti i kreativnosti. Njezina priča nadahnjuje generacije glazbenika i umjetnika – od punka do popa, od undergrounda do MTV-a. Njezina ostavština nije samo u pjesmama, već u stavu: biti svoj, bez obzira na cijenu.



Jer, kako je sama rekla: "Uvijek sam bila Blondie. Ljudi su me tako zvali još kao dijete. Ono što sam shvatila jest da sam s vremenom postala Dirty Harry. Više nisam mogla biti samo Blondie, ali sam uvijek bila svoja."