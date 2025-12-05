Kradljivac progutao Fabergéovo jaje vrijedno 20.000 dolara. Policija 'bdjela' nad njim 6 dana

Fabergéovo jaje načičkano dijamantima u posjedu je novozelandske policije šest dana nakon što ga je kradljivac progutao. Taj 32-godišnjak progutao je jaje krajem prošlog tjedna u trgovini u najvećem gradu te otočke zemlje Aucklandu, ali je uhićen prije nego je uspio pobjeći. "Policija može potvrditi da je jaje pod nadzorom policije", objavili su u petak u izjavi.

Policija je dodijelila jednom od službenika zadatak da bdije nad muškarcem dok priroda ne obavi svoje i ne "ispostavi" komad nakita - vrijedan oko 20.000 američkih dolara.

Privjesak je posebno izdanje jer je inspiriran filmom o Jamesu Bondu "Octopussy", koji se vrti oko plana krađe rijetkog Fabergéovog jajeta.

"Vanjski dio jajeta blisko prati dizajn Fabergéovog jajeta prikazanog u filmu Octopussy, s prekrasnim okvirom od 18-karatnog zlata, nježno ukrašeno plavim safirima i bijelim dijamantima u cvjetnom uzorku", stoji u opisu komada na internetu.

U jajetu se nalazi malena zlatna hobotnica.

Ruska kuća Fabergé, osnovana u Sankt Peterburgu, stekla je međunarodnu slavu krajem 19. stoljeća dizajniranjem jaja raskošno ukrašenih zlatom i dragim kamenjem.