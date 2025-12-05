Obavijesti

Viral

Komentari 0
KONAČNO DOŠLI DO JAJETA

Kradljivac progutao Fabergéovo jaje vrijedno 20.000 dolara. Policija 'bdjela' nad njim 6 dana

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kradljivac progutao Fabergéovo jaje vrijedno 20.000 dolara. Policija 'bdjela' nad njim 6 dana
Foto: MARIE-LOUISE GUMUCHIAN/REUTERS

U jajetu se nalazi malena zlatna hobotnica

Fabergéovo jaje načičkano dijamantima u posjedu je novozelandske policije šest dana nakon što ga je kradljivac progutao. Taj 32-godišnjak progutao je jaje krajem prošlog tjedna u trgovini u najvećem gradu te otočke zemlje Aucklandu, ali je uhićen prije nego je uspio pobjeći. "Policija može potvrditi da je jaje pod nadzorom policije", objavili su u petak u izjavi.

Policija je dodijelila jednom od službenika zadatak da bdije nad muškarcem dok priroda ne obavi svoje i ne "ispostavi" komad nakita - vrijedan oko 20.000 američkih dolara.

Privjesak je posebno izdanje jer je inspiriran filmom o Jamesu Bondu "Octopussy", koji se vrti oko plana krađe rijetkog Fabergéovog jajeta.

NOVI REKORD FOTO Fabergeovo jaje prodano na aukciji za 28 milijuna eura!
FOTO Fabergeovo jaje prodano na aukciji za 28 milijuna eura!

"Vanjski dio jajeta blisko prati dizajn Fabergéovog jajeta prikazanog u filmu Octopussy, s prekrasnim okvirom od 18-karatnog zlata, nježno ukrašeno plavim safirima i bijelim dijamantima u cvjetnom uzorku", stoji u opisu komada na internetu.

U jajetu se nalazi malena zlatna hobotnica.

Ruska kuća Fabergé, osnovana u Sankt Peterburgu, stekla je međunarodnu slavu krajem 19. stoljeća dizajniranjem jaja raskošno ukrašenih zlatom i dragim kamenjem.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sjećate li se nje? Proslavila se kao teen majka pa par puta pomladila vaginu: Ne sramim se
KONTROVERZNA STARLETA

Sjećate li se nje? Proslavila se kao teen majka pa par puta pomladila vaginu: Ne sramim se

U samo nekoliko godina, transformirala je svoje lice i tijelo do neprepoznatljivosti, postajući gotovo simbol plastične kirurgije u pop-kulturi.
VIDEO Srbin posjetio Split, a njegova reakcija postala je hit!
NANIZALO SE KOMENTARA

VIDEO Srbin posjetio Split, a njegova reakcija postala je hit!

Na početku objašnjava kako je prvi put stigao u grad i koliko ga je odmah očarao...
FOTO Lijepoj Njemici ponestaje mjesta za nove tetovaže: Na njih je potrošila 50.000 eura...
INSTAGRAM SENZACIJA

FOTO Lijepoj Njemici ponestaje mjesta za nove tetovaže: Na njih je potrošila 50.000 eura...

Prvu tetovažu napravila je čim je napunila 18 godina, do sad je na tetovaže potrošila više od 50.000 eura, uskoro će joj nestati mjesta na tijelu... I Njemica Juliane ni za čim ne žali.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025