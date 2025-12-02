FOTO Fabergeovo jaje prodano na aukciji za 28 milijuna eura!

Jedno od posljednjih carskih Fabergéovih jaja u privatnom vlasništvu, poznato kao "Zimsko jaje", prodano je na aukciji u Londonu za nevjerojatnih 22,9 milijuna funti, odnosno gotovo 28 milijuna eura. Ovim iznosom, postignutim nakon trominutnog nadmetanja u aukcijskoj kući Christie's, remek-djelo ruskog draguljara Petera Carla Fabergéa srušilo je vlastiti rekord i potvrdilo svoj legendarni status.

Foto: James Manning/PRESS ASSOCIATION

Stručnjaci su "Zimsko jaje" prozvali "Mona Lisom dekorativne umjetnosti", a izrađeno je 1913. godine kao uskrsni dar cara Nikole II. svojoj majci, carici Mariji Fjodorovnoj. Jaje, visoko tek desetak centimetara, isklesano je od prozirnog gorskog kristala kako bi podsjećalo na komad leda.

Njegova vanjština prekrivena je delikatnim motivima pahuljica izrađenim od platine i 4500 sićušnih dijamanata. Unutar jajeta krije se iznenađenje: minijaturna platinasta košara ispunjena buketom proljetnih šumarica od bijelog kvarca. Dizajn potpisuje Alma Pihl, jedna od rijetkih žena u Fabergéovom ateljeu, koja je inspiraciju navodno pronašla u zaleđenom prozoru svoje radionice.

Foto: MARIE-LOUISE GUMUCHIAN/REUTERS

Put "Zimskog jajeta" odražava turbulentnu povijest Rusije. Nakon pada dinastije Romanov, boljševici su ga, zajedno s drugim carskim blagom, prodali dvadesetih godina prošlog stoljeća kako bi prikupili sredstva.

Tada ga je londonski trgovac kupio za samo 450 funti. Jaje je potom promijenilo nekoliko vlasnika, a od 1975. do 1994. smatralo se izgubljenim. Svaki put kada bi se pojavilo na aukciji – 1994., 2002. i sada – postavilo je novi svjetski rekord za jedan Fabergéov predmet.