KRUŽI VIDEO 'U krošnji mi se ukazao Chuck Norris!' Pljušte komentari: To je Chuck Forrest!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
KRUŽI VIDEO 'U krošnji mi se ukazao Chuck Norris!' Pljušte komentari: To je Chuck Forrest!
Mnogi su se i našalili, a jedan od najpopularnijih komentara bio je: "To nije Chuck Norris, to je Chuck Forrest", aludirajući na englesku riječ za šumu...

Admiral

Samo nekoliko dana nakon što je svijet potresla vijest o smrti legende akcijskih filmova Chucka Norrisa, jedna je korisnica TikToka podijelila neobičnu snimku iz svog dvorišta u SAD-u. Video je, kako je rekla, nastao prije nekoliko godina. Među granama drveta ugledala je lice koje nevjerojatno podsjeća na glumca, a objava je, postavljena u pravom trenutku, brzo privukla pažnju tisuća ljudi.

Video je objavila korisnica Jewels in Arkansas, a prikazuje kadar iz njezine kuće s pogledom na drveće u dvorištu. Kamera polako zumira drvo, a kako se slika približava, grane se stapaju u prepoznatljiv lik - lice muškarca s brkovima, bradom i prodornim pogledom...

POGLEDAJTE VIDEO:

@jewelsinarkansasusa RIP Chuck Norris!! I posted this a couple of years ago and nobody saw it. He was literally in our backyard! Chuck Norris is everywhere 😊. #chucknorris #walkertexasranger #rip ♬ son original - Perceval le Gallois

Video je na TikToku osvanuo 22. ožujka 2026. godine, samo dva dana nakon što je obitelj potvrdila da je Chuck Norris preminuo u 86. godini života. Korisnica je u opisu videa napisala: "Počivaj u miru, Chuck Norris!! Objavila sam ovo prije nekoliko godina i nitko nije vidio. Doslovno je bio u našem dvorištu! Chuck Norris je posvuda".

Snimka je brzo postala popularna i prikupila više od 226 tisuća pregleda, a u komentarima su se javili brojni korisnici koji su potvrdili da i oni vide slavnog glumca u drvetu. "Morao sam pogledati dvaput, ali stvarno ga vidim", "Oči rendžera su zaista bile uprte u tebe", samo su neke od reakcija.

Mnogi su se i našalili, a jedan od najpopularnijih komentara bio je: "To nije Chuck Norris, to je Chuck Forrest", aludirajući na englesku riječ za šumu. Drugi su se nadovezali na poznate internetske "činjenice" o glumcu, poput: "Nije da ti vidiš Chucka Norrisa u drveću, nego Chuck Norris vidi tebe".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

