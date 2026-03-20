Obavijesti

Show

Komentari 2
EKSKLUZIVNO ZA 24SATA

Zagrepčanin o danu s Chuckom Norrisom: 'Znao je sve viceve o sebi, bili su mu smiješni...'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 3 min
Foto: PRIVATNA ARHIVA

Marjan Radović, majstor borilačkih vještina, prije šest godina u Los Angelesu je upoznao legendarnog Chucka Norrisa koji ga je oduševio

Admiral

Chucka Norrisa sam upoznao u Las Vegasu 2020. godine na konferenciji i sajmu oružja gdje sam bio poslovno. Odličan je čovjek bio, jako skroman. Rekao mi je tada da boluje od karcinoma, ali izgledao je dobro, nije htio da to mediji tada doznaju. Ne znam je li od karcinoma umro - otkrio nam je Marjan Radović, majstor borilačkih vještina i fotograf, kojega je pogodila vijest o smrti legendarnog glumca.

Za nas se prisjetio susreta sa herojem svoje mladosti. Naime, tada je u LA-u na sajmu Norris bio zaštitno lice jednog brenda, pa je Marjan iskoristio priliku da ga osobno upozna.

- Kada sam stigao na sajam, krenula je priča, zezancija, rekao sam mu da se bavim borilačkim vještinama. On je pokraj sebe imao nekoliko tjelohranitelja. Ja sam mu rekao da ću vjerojatno umrijet zbog njih, ali moram mu pokazati svoj high kick. 'Ispalio' sam nogu, a tjelohranitelji su odmah skočili jer nisu znali što se događa. Ostao sam s njim nekoliko sati, družili smo se - priča Marjan.

- Upoznao sam mu suprugu i obitelj. Davao je novce za djecu kojoj je novac bio potreban. Baš je bio dobar čovjek, normalan - ističe Marjan.

- Dobio sam certifikat 'Službeni prijatelj Chucka Norrisa' te coin. Inače se u Americi ti coini daju iz poštovanja. To je personalizirani novčić koji ti netko pokloni kada te poštuje. Imam i posvetu... - ponosno govori Marjan koji se prisjeća tog susreta od prije šest godina.

WALKER, TEXAS RANGER (1993) - CHUCK NORRIS. 98178277 NZ
Foto: Profimedia

Njegova jednostavnost ga je oduševila.

- Bio je velika faca i zvijezda, a mogao si s njim najnormalnije o svemu pričati. Bio je potpuno normalan, skroman, old school. Pričali smo dosta životnih stvari, oko borilačkih vještina, borbe s Bruceom Leeom, sparinzima, ali nije mi otkrivao nikakve tajne. Oko njega je bio koridor ljudi, čuvali su ga - opisuje nam taj susret.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

- Pitao sam ga i smetaju li mu vicevi na njegov račun, a rekao mi je da ih sve zna i da su mu smiješni. Nisu mu uopće smetali, dobra mu je to zezancija bila. Jedino nije odobravao da netko objavljuje knjige i zarađuje novac na tome - ističe.

Na kraju druženja 'pao' je i zagrljaj.

- Bilo je kao da se znamo 100 godina, nikad to neću zaboraviti - zaključio je Marjan.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026